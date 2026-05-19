背筋原作、清水崇監督作『口に関するアンケート』場面写真＆不気味な「アンケートのお願い」映像が解禁［ホラー通信］
背筋・著の同名小説を映画化した清水崇監督作『口に関するアンケート』が７月３日(金)より公開。場面写真と“アンケート”映像が解禁された。
“呪われた木”がある墓地で肝試しをした６人の大学生たち。しかし翌日、グループのひとりが行方不明になってしまう。その日を境に周囲で不可解な現象が相次ぎ、追い詰められた彼らは“あの夜”について、一人ひとり証言していくのだが……。
解禁された映像は、これまで劇場でのみ見ることができた30秒の幕間映像。大学生たちの顔のアップとともに、次々とアンケートが投げかけられていく。「肝試しに行ったことはありますか？」といった当たり障りのない問いから始まり、次第にそれは不穏な空気をまとったものに変わっていく。「今、このアンケートに答えている場所は安全ですか？」
場面写真は、板垣李光人らが演じる大学生たちの緊迫した表情のほか、映画オリジナルキャラクターである刑事・草壁（中村獅童）や週刊誌記者・西（柄本時生）の姿を切り取っている。木にびっしりとはりつくセミの抜け殻、木の前に立つ女性二人の写真など、“呪われた木”にまつわるものと思しきカットも見受けられる。
『口に関するアンケート』
７月３日(金) 公開
配給：松竹
出演：
板垣李光人
綱啓永 吉川愛 MOMONA(ME:I)
森愁斗(BUDDiiS) 西山智樹(TAGRIGHT)
柄本時生 /中村獅童
原作：背筋『口に関するアンケート』（ポプラ社刊）
監督：清水崇
脚本：山浦雅大
音楽：大間々昂
インスパイアソング：オレンジスパイニクラブ「口」(WARNER MUSIC JAPAN)
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