5月12日から、フランスのカンヌで開催されているカンヌ国際映画祭。モデルの水原希子が参加し、ドレス姿を披露したが、その姿が話題となっている。

女性誌『ELLE Japan』の公式Instagramでは、現地にいる水原のインタビュー動画が投稿された。

《レッドカーペット直前、「メシカ」の光り輝くジュエリーを着用したクールでグラマラスな姿をキャッチ！》

と、ドレスとジュエリーを纏った彼女の姿が映っていた。

「水原さんは、長い巻き髪をなびかせ、デコルテが大きく開いたネイビーのロングドレスを着用。スカート部分には深い大胆なスリットが入っており、足元がセクシーに見えています。ウエストラインにも切り込みが入っており、抜群のスタイルが際立つ衣装となっていました」（ファッション誌ライター）

カンヌ映画祭には3回目の登場となった水原。毎回目を引くスタイルを披露しているが、今年はさらにゴージャスさが増していたと前出・ファッション誌ライターが続ける。

「今回、水原さんがシンプルな無地のドレスに合わせていたのは、『メシカ』というハイブランドジュエリー。大ぶりのブルーの宝石やダイヤモンドが敷き詰められたシルバーの2連のネックレスやピアスや指輪を着用し、輝きが際立っています。

同ブランドのネックレスは最低でも20万円前後。さらに現在公式サイトに掲載されているネックレスの最高額は1200万円を超えている超高級ジュエリーです」

世界的なイベントに合わせた煌びやかなスタイルで、圧倒的なビジュアルを見せた水原。そんな彼女の姿には、《綺麗すぎ》《すごい似合ってる》と絶賛の声が集まった。

「水原さんは、2026年4月から同ブランドのアンバサダーを務めています。今回、映画祭で着用していたジュエリーは、公式サイトには載っていない特別な仕様のようですね。

もともとシャネルやディオールなど、数々の世界的ブランドのアンバサダーを務めてきただけに、セレブリティな格の違いを見せつけた姿だったと言っても過言ではないでしょう」（前出・ファッション誌ライター）

ジュエリーにも負けない彼女の存在感はさすがだ。