SSFF＆ASIA「縦型アワード」ノミネート12作品発表 市原隼人の出演作など選出
米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026（SSFF＆ASIA）」は19日、「第2回サイバーエージェント縦型アワード」のノミネート12作品を発表した。
【画像】「縦型アワード」ノミネート12作品（一覧）
同映画祭史上最多となる663の応募の中から、ショートドラマやSNS動画などで、高い効果や表現力を発揮した優れた縦型作品を選出した。
ノミネート作品は、前回もファイナリストに選出された「ごっこ倶楽部」や「こねこフィルム」作品のほか、TikTokなどで人気を集める「いぶよへスカッシュ」「コワゾー＠怖くてゾッとする体験型ホラー」発のショートフィルムも含まれた。出演者は、市原隼人、永田崇人、濱正悟、浅利陽介ら幅広いジャンルで活動する俳優陣が名を連ねた。
ノミネート作品は、26日から31日（午後1：00〜2：00）の期間、東京・MoN Takanawa:The Museum of Narrativesのパークテラスで上映される。
結果は、6月10日に行われる映画祭アワードセレモニーで発表される予定。受賞作品には賞金50万円に加え、副賞としてサイバーエージェントが保有する「極AIお台場スタジオ」の体験ツアーと、スタジオを使用した作品制作権が贈られる。
また、同セレモニーでは、サイバーエージェント エンターテインメントプロデュース局 局長・プロデューサーの安藤達也氏による、今後の縦型動画プロジェクトについての発表も予定されている。
同アワードは、サイバーエージェントとSSFF＆ASIAが共同で創設したもので、“縦型コンテンツ”の新たな表現を発掘し、クリエイター支援を目的としている。創造性やメッセージ性、映像表現の革新性などを審査基準とし、ショートドラマやブランデッドムービーなどを対象に選考が行われた。
【画像】「縦型アワード」ノミネート12作品（一覧）
同映画祭史上最多となる663の応募の中から、ショートドラマやSNS動画などで、高い効果や表現力を発揮した優れた縦型作品を選出した。
ノミネート作品は、前回もファイナリストに選出された「ごっこ倶楽部」や「こねこフィルム」作品のほか、TikTokなどで人気を集める「いぶよへスカッシュ」「コワゾー＠怖くてゾッとする体験型ホラー」発のショートフィルムも含まれた。出演者は、市原隼人、永田崇人、濱正悟、浅利陽介ら幅広いジャンルで活動する俳優陣が名を連ねた。
結果は、6月10日に行われる映画祭アワードセレモニーで発表される予定。受賞作品には賞金50万円に加え、副賞としてサイバーエージェントが保有する「極AIお台場スタジオ」の体験ツアーと、スタジオを使用した作品制作権が贈られる。
また、同セレモニーでは、サイバーエージェント エンターテインメントプロデュース局 局長・プロデューサーの安藤達也氏による、今後の縦型動画プロジェクトについての発表も予定されている。
同アワードは、サイバーエージェントとSSFF＆ASIAが共同で創設したもので、“縦型コンテンツ”の新たな表現を発掘し、クリエイター支援を目的としている。創造性やメッセージ性、映像表現の革新性などを審査基準とし、ショートドラマやブランデッドムービーなどを対象に選考が行われた。