テレ朝・田中萌アナ、手作りナスの焼きびたし公開「焼き加減が絶妙」「ご飯が進みそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/19】テレビ朝日の田中萌アナウンサーが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】34歳テレ朝美人アナ「季節感あって素敵」焼色美しいナスの焼きびたし公開
田中アナは「ナスの焼きびたし」とコメントし、写真を投稿。縦に細くカットし焼き色をつけたナスを容器に並べ、つゆにつけている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「焼き加減が絶妙」「ご飯が進みそう」「料理上手」「絶対美味しい」「季節感あって素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳テレ朝美人アナ「季節感あって素敵」焼色美しいナスの焼きびたし公開
◆田中萌アナ、手料理公開
田中アナは「ナスの焼きびたし」とコメントし、写真を投稿。縦に細くカットし焼き色をつけたナスを容器に並べ、つゆにつけている様子を公開した。
◆田中萌アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「焼き加減が絶妙」「ご飯が進みそう」「料理上手」「絶対美味しい」「季節感あって素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】