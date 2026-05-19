◇ナ・リーグ ドジャース0―1パドレス（2026年5月18日 サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発し、7回3安打1失点と好投。今季最多の107球を投じる熱投を披露したが、味方の援護に恵まれず、今季4勝目はならなかった。

痛恨の1球だった。初回1死、2番・アンドゥハーにカウント2―2から投じたスプリットが高めに浮いた。投球は乾いた打球音を残し、左翼席へと飛び込む先制弾。4試合連続で今季9本目の被本塁打にマウンド上の山本は打球の方向を見つめ、ぶ然とした表情を浮かべた。今季9試合目の登板で、4回目の初回の失点。課題は残されたままとなった。

先制被弾以降は立ち直り、7回無失点。直球を軸にスプリット、カットボール、シンカー、カーブなど多彩な持ち球を駆使し、パドレス打線を封じた。しかし相手が完全に上を行ったパドレス先発・ミラーが7回4安打無失点。息詰まる投手戦は初回の、わずか1球の失投が命取りとなった。

好投しながらもチームは負け、自身にも4敗目が付いた。「やっぱり負けるのは、どの試合もすごく悔しい」と厳しい表情。「今日は、相手ピッチャーがすごくいい投手だったので、ああやって僕が初回に失点してホームランを打たれて、先制されているようではダメだなというのはすごく思いました」とエースとしての責任を口にし「何とか0対0で投げていけるような試合内容をつくりたかったです」と悔やんだ。

9試合で9被本塁打と一発に苦しむケースが増えているが「問題はそこじゃないというか、そうなっている原因があるので、そこを改善するべきだと思いますし。今日投げている中で、すごくいい感覚があったので、これから良くなっていくと思います」と前を向いた。