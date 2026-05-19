キメラ初の自社開発モデル

ランチア037ラリーのレストモッドで知られるイタリアのメーカー、キメラ・アウトモビリが、完全自社開発の新モデルを公開した。最高出力1000psのケーニグセグ製V8エンジンを搭載している。

【画像】4灯式ヘッドライトのレトロな外観に高出力エンジン搭載【キメラK-39を詳しく見る】 全10枚

以前の『エボ37』や『エボ38』に続き、新型車は『K-39』と名付けられた。デザインは、グループ5仕様のランチア・ベータ・モンテカルロを彷彿とさせるもので、Y字型のフロントグリルや4灯式ヘッドランプなど、037の主要な特徴を継承している。



キメラK-39（レース仕様） キメラ

キメラによれば、現代のレーシングマシンに匹敵するダウンフォースを生み出すようチューニングされており、高速走行時にはSダクトが車体を地面に押し付けるという。

K-39は公道走行可能だが、スポーツ走行を念頭に置いて設計されている。

パイクスピークにも出走予定

ハイダウンフォースキットを装備した軽量化バージョンは、往年のランチアではお馴染みマルティーニ・レーシングのカラーリングを纏い、パイクスピーク・ヒルクライムに挑戦する予定だ。

このパイクスピーク仕様車は、「プロジェクトの初期段階から支持してくれた顧客」向けに10台が生産される予定で、これらも公道走行が可能だ。



キメラK-39（公道仕様） キメラ

両バージョンとも、キメラの要求に合わせてチューニングされたツインターボチャージャー付きケーニグセグ製V8エンジンを搭載する。レスポンスと走行性能を向上させるため、タービンはケーニグセグのハイパーカーよりも小型のものに換装されているという。

また、車載ソフトウェアは無線アップデートに対応しており、納車後もさらなるパワーアップが期待される。K-39の生産台数は限定的で、すでに20台以上が顧客に割り当てられている。