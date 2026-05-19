この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「サンド買うの、やめた。袋で混ぜるだけのキャベツサンドが旨すぎた」と題した動画を公開しました。カットキャベツの袋をそのままボウル代わりにして味付けする、洗い物を最小限に抑えた手軽でボリューム満点のサンドイッチレシピを紹介しています。

動画の冒頭では、市販のカットキャベツの袋を開け、直接マヨネーズとマスタードを投入し、箸でかき混ぜる様子が映し出されます。マスタードを加えることで「これでお店の味に」とポイントを挙げつつ、少し時間を置いてキャベツをしんなりさせます。

続いて、パンの仕込み工程へ移ります。ラップの上に並べた食パンにバターを塗り、チーズとハムを重ねていきます。そこに味付けしたキャベツをこぼれんばかりに山盛りに乗せ、「サンドは具沢山じゃなきゃ！」ともう1枚のパンでしっかりと挟み込みます。ラップで隙間なく包み込み、5分ほど放置して具材とパンをしっかりなじませるのが、きれいに仕上げるための重要なコツです。

包丁でラップごと半分にカットすると、キャベツがぎっしりと詰まった「わんぱく感」あふれる見事な断面が現れます。「しゃきしゃき食感が最高！」と、その味わいと満足感の高さが伝えられました。

手頃な価格の材料で手軽に作れるうえに、食べ応えも抜群の一品。忙しい日の朝食や、手軽に済ませたいランチのメニューに、ぜひこのレシピを取り入れてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・カットキャベツ 100g
・マヨネーズ 大さじ3
・マスタード 小さじ2
・食パン 2枚
・バター 5g
・チーズ 1枚
・ハム 1枚

［作り方］
1. カットキャベツの袋を開け、直接マヨネーズとマスタードを入れ、箸で全体を混ぜ合わせる。しばらく置いてしんなりさせる。
2. ラップの上に食パン2枚を並べ、それぞれの片面にバターを塗る。（バターが塗りにくい時はレンジで10秒加熱する）
3. 1枚の食パンの上にチーズとハムを乗せ、その上に(1)の味付けしたキャベツをすべて乗せる。
4. もう1枚の食パンを上に重ねて挟み込み、ラップで全体をしっかりと包む。
5. そのまま5分ほど放置してなじませる。
6. ラップごと包丁で半分にカットして完成。

YouTubeの動画内容

00:00

袋のまま味付け！キャベツの準備
00:34

食パンに具材をトッピング
01:00

キャベツをすべてのせてサンド
01:15

ラップで包んでなじませる
01:29

わんぱく感満載の断面をカット

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