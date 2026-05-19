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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「サンド買うの、やめた。袋で混ぜるだけのキャベツサンドが旨すぎた」と題した動画を公開しました。カットキャベツの袋をそのままボウル代わりにして味付けする、洗い物を最小限に抑えた手軽でボリューム満点のサンドイッチレシピを紹介しています。



動画の冒頭では、市販のカットキャベツの袋を開け、直接マヨネーズとマスタードを投入し、箸でかき混ぜる様子が映し出されます。マスタードを加えることで「これでお店の味に」とポイントを挙げつつ、少し時間を置いてキャベツをしんなりさせます。



続いて、パンの仕込み工程へ移ります。ラップの上に並べた食パンにバターを塗り、チーズとハムを重ねていきます。そこに味付けしたキャベツをこぼれんばかりに山盛りに乗せ、「サンドは具沢山じゃなきゃ！」ともう1枚のパンでしっかりと挟み込みます。ラップで隙間なく包み込み、5分ほど放置して具材とパンをしっかりなじませるのが、きれいに仕上げるための重要なコツです。



包丁でラップごと半分にカットすると、キャベツがぎっしりと詰まった「わんぱく感」あふれる見事な断面が現れます。「しゃきしゃき食感が最高！」と、その味わいと満足感の高さが伝えられました。



手頃な価格の材料で手軽に作れるうえに、食べ応えも抜群の一品。忙しい日の朝食や、手軽に済ませたいランチのメニューに、ぜひこのレシピを取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・カットキャベツ 100g

・マヨネーズ 大さじ3

・マスタード 小さじ2

・食パン 2枚

・バター 5g

・チーズ 1枚

・ハム 1枚



［作り方］

1. カットキャベツの袋を開け、直接マヨネーズとマスタードを入れ、箸で全体を混ぜ合わせる。しばらく置いてしんなりさせる。

2. ラップの上に食パン2枚を並べ、それぞれの片面にバターを塗る。（バターが塗りにくい時はレンジで10秒加熱する）

3. 1枚の食パンの上にチーズとハムを乗せ、その上に(1)の味付けしたキャベツをすべて乗せる。

4. もう1枚の食パンを上に重ねて挟み込み、ラップで全体をしっかりと包む。

5. そのまま5分ほど放置してなじませる。

6. ラップごと包丁で半分にカットして完成。