捨てるのは心が痛む、それならば… フリマアプリの”落書きシルバニア“巡るやりとりに称賛「こんなに心が和む投稿初めてかも」
フリマアプリで購入した、子どもが落書きをしてしまったというシルバニアファミリーの人形。届いた商品や心温まる手書きメッセージの写真がThreadsに投稿され、大きな反響を呼んでいる。MARIEさん（@_2914_）が「なんか前髪みたいで可愛くて、商品ページから目が離せなくなって」という言葉とともに投稿した一連の写真には、1万件のいいねが集まった。出品者と購入者の間で交わされた人形への温かい思いについて、MARIEさんに話を聞いた。
【画像】「我が子みたいで愛情感じる」”ほっこり“する人続出、出品者による手書きのメッセージ
――「落書きが前髪のようで可愛い」と感じて購入を決めたとのことですが、商品ページでこの子と目が合った瞬間のときめきや、購入に至るまでの心境を詳しく教えていただけますか？
「この子を見た瞬間、かわい〜！！もしかしてこの方のお子さんは猫のハチワレの柄や、前髪書きたかったのかな？と思い実物を見たい！という気持ちと共にぜひウチにいる赤ちゃんファミリーたちと並べたいという気持ちでした。出品者様の人形って捨てるのは心が痛む、それならば誰か可愛がってくれる方にお譲りしようという気持ちを受け取りました」
――「手書きメッセージで嬉しいと思ったのは初めて」とのことですが、カードに綴られた言葉のどのような部分に、これまでにない特別感や温かさを感じたのでしょうか。
「この子に対する大切にしていた出品者様の気持ちや、すぐ捨てるのではなく誰か大切にして下さる方のもとに届いて欲しい、届いて良かった！という気持ちを感じました。フリマアプリでよくあるメッセージの羅列ではなくこの子に対する気持ちのこもった言葉でした」
――同封されていた「お着替え」のプレゼントに気づいた時の驚きや、出品者様の「大切に可愛がってほしい」という願いを受け取った際のお気持ちをお聞かせください。
「かわいらしい花柄のワンピースを同封してくださり、この子を託された気持ちになりました。その気持ちを絶対大切にしよう！と思い、大切に飾っています」
――この新しいお友達を迎えたことで、ご自宅にいる他のシルバニアファミリーの仲間たちとの生活や、投稿主様の日常にどのような変化がありましたか？
「少し変わった子がいてもみんなで仲良くしているように見え、ますますうちの赤ちゃんファミリーたちを愛くるしく感じるようになりました」
――「落書きが前髪のようで可愛い」と感じて購入を決めたとのことですが、商品ページでこの子と目が合った瞬間のときめきや、購入に至るまでの心境を詳しく教えていただけますか？
「この子を見た瞬間、かわい〜！！もしかしてこの方のお子さんは猫のハチワレの柄や、前髪書きたかったのかな？と思い実物を見たい！という気持ちと共にぜひウチにいる赤ちゃんファミリーたちと並べたいという気持ちでした。出品者様の人形って捨てるのは心が痛む、それならば誰か可愛がってくれる方にお譲りしようという気持ちを受け取りました」
――「手書きメッセージで嬉しいと思ったのは初めて」とのことですが、カードに綴られた言葉のどのような部分に、これまでにない特別感や温かさを感じたのでしょうか。
「この子に対する大切にしていた出品者様の気持ちや、すぐ捨てるのではなく誰か大切にして下さる方のもとに届いて欲しい、届いて良かった！という気持ちを感じました。フリマアプリでよくあるメッセージの羅列ではなくこの子に対する気持ちのこもった言葉でした」
――同封されていた「お着替え」のプレゼントに気づいた時の驚きや、出品者様の「大切に可愛がってほしい」という願いを受け取った際のお気持ちをお聞かせください。
「かわいらしい花柄のワンピースを同封してくださり、この子を託された気持ちになりました。その気持ちを絶対大切にしよう！と思い、大切に飾っています」
――この新しいお友達を迎えたことで、ご自宅にいる他のシルバニアファミリーの仲間たちとの生活や、投稿主様の日常にどのような変化がありましたか？
「少し変わった子がいてもみんなで仲良くしているように見え、ますますうちの赤ちゃんファミリーたちを愛くるしく感じるようになりました」