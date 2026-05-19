M!LK・塩崎太智、本人に知らされず実家で犬が飼われていた “顔合わせ”で驚く様子公開にファン爆笑「どういうこと？どういうこと？わけわからん！」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき、25）と山中柔太朗（24）が16日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「【衝撃】塩崎の実家に行ったら太智も知らない新事実発覚!!」と題し、まさかの“本人不在”で山中が塩崎の実家を訪れる様子が公開され、さらには塩崎本人に内緒で実家で犬が飼われていたことが明かされた。
【動画】「おもしろすぎる笑笑」塩崎の実家で“内緒”で飼われていた犬が紹介される
動画では、撮影でたまたま塩崎の故郷である和歌山を訪れていた山中が、滞在中に休みができたということでまさかの“本人不在”で塩崎の実家を訪れるというロケを決行。山中と塩崎の家族とのまるで本当の家族のような“自然体”な交流の様子が多くの反響を呼んだ。
そして動画の終盤では、塩崎の実家では塩崎本人には内緒で犬を飼い始めていたというまさかの事実が明かされた。“ドキドキ初顔合わせ”と題し、山中を通じて塩崎に実家の犬の様子が届けられるという様子を公開。スマートフォン越しに実家の犬と“初対面”した塩崎は、「えー！」「ちょっとまってくれ…なんかうちにわんこがおる」「どういうこと？どういうこと？わけわからん！」「めちゃくちゃかわいいけど…」などと、当然ながら驚く様子を見せていた。
コメント欄では「おもろすぎ」「実家のわんちゃんを柔さん経由でぽむ飼ってること知らされる太智さんおもろ可愛すぎるWWWW」「動画でワンコ飼ったの知らされるのおもろいwwwww」「ジワる」「めちゃくちゃ可愛いけどだいちゃんに内緒だったのなんでｗｗｗｗｗｗｗｗ」「だいちゃんより先に実家の犬に会ったのおもろい」「ポムに困惑してるだいちゃんおもしろすぎる笑笑」などの反響が寄せられている。
【動画】「おもしろすぎる笑笑」塩崎の実家で“内緒”で飼われていた犬が紹介される
動画では、撮影でたまたま塩崎の故郷である和歌山を訪れていた山中が、滞在中に休みができたということでまさかの“本人不在”で塩崎の実家を訪れるというロケを決行。山中と塩崎の家族とのまるで本当の家族のような“自然体”な交流の様子が多くの反響を呼んだ。
コメント欄では「おもろすぎ」「実家のわんちゃんを柔さん経由でぽむ飼ってること知らされる太智さんおもろ可愛すぎるWWWW」「動画でワンコ飼ったの知らされるのおもろいwwwww」「ジワる」「めちゃくちゃ可愛いけどだいちゃんに内緒だったのなんでｗｗｗｗｗｗｗｗ」「だいちゃんより先に実家の犬に会ったのおもろい」「ポムに困惑してるだいちゃんおもしろすぎる笑笑」などの反響が寄せられている。