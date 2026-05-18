タレント石原良純（64）が、18日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演し、人生初の愛車にまつわるエピソードを語った。

出演者が過去に乗りたかった車、将来乗ってみたい車を試乗しながら、ナビゲーターの「バイきんぐ」小峠英二とトークする番組。石原は18歳で免許を取得したころ、叔父で俳優の故・石原裕次郎さんから電話がかかってきたという。

「石原裕次郎からね、大学生になった時に、突然電話がかかってきて。“良純、車をやる。フェアレディ（Z）をやる”と。調布にある石原プロから、“取りに来い”と」

日産フェアレディZといえば、当時から大人気のスポーツカー。それをもらえるとあって、石原は取りに行ったという。ところが、初愛車と対面してみると、驚きの事実が判明。「ハッチバックだったから、開けて見たらさ、白と黒の線が引いてあって。パトカーだったの。『西部警察』のパトカーを塗り直して、1台くれた」。収録でパトカーとして使われていた1台を、塗り直してプレゼントしてくれたと明かした。

運転には苦労したという。「めちゃくちゃ運転しにくい車で。ロングノーズで、低くて、後ろがハッチバックで、スポイラーが付いていて、視界が悪くて」。今では音楽プレーヤーは当然の装備だが、当時はそこまでの機能はなかったという。「それこそラジカセなんか付いてないから、ラジオカセのでかいのをここ（後部座席）に乗せて。ラジカセって結構、乗っけて走るのって、そういう人はいっぱいいたね」と振り返っていた。

芸能界入り当時、所属していた石原プロについても語った。「西部警察」など、自動車を使った派手なアクションのドラマを制作しており、車とは切っても切り離せない関係だった。石原は「石原プロは車屋さんみたいなものだから。自社工場があったから。整備工場があって。改造車を結構、作っていたのよ。改造車って、仮ナン（バー）で走っていって、その場所しか走れなかったりする。ガルウイングのフェアレディとかを自社で作っていた。改造車で」と説明。小峠も「初めて聞きましたね」と驚いていた。