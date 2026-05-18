サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に選出されたＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が１７日、都内で会見を行った。会見後には妻で女優・平愛梨（４１）が４人の息子とサプライズ登場。パパに花束を手渡した８歳長男の予想外のパフォーマンスに、会場は一番の盛り上がりとなった。

「ほぼ父の遺伝子」と書かれた色違いのＴシャツを着て登場した４人の息子たち。パパ、ママと一緒に５大会目の「５」のポーズをとって撮影に応じた。

撮影タイムが終わり、司会が「そろそろ…」と家族に降壇を促すと、平は降りようとするのだが、長男は両手を腰に当て、ちょっぴり不満げ。「「もう終わり？」と呟き、長友が「もう終わりだよ」と笑いながら優しく声がけし、会場は爆笑。

一瞬首をふった後、真剣な表情になり、パパが場を盛り上げる時にやる両手を上に突き上げるポーズで報道陣を鼓舞。さらには心臓のあたりをドンドンと拳で叩いてあおり、ママ、弟たちに続き、最後に降壇。会場の出口付近でも再び両手を突き上げてあおる迫力満点のポーズで、圧倒。パパの熱き魂の遺伝子を受け継いだ長男の姿に、会場は沸きまくった。長友も「遺伝子やばいね」と、笑っていた。