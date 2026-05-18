サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が、18日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）に出演し、日本代表初選出のエピソードを語った。

サッカー王国ブラジルから、19歳で来日。読売クラブ（現東京ヴェルディ）に加入し、黄金期の立役者となった。

故国を離れてサッカー選手として生きるラモス氏の元に、まさかのオファーがあった。それは、日本代表入りだった。「日本代表に選ばれた時に、監督さんに呼ばれて協会に（行った）。初めての言葉が、“お前のプレーは好き。お前の汚さが嫌い。あなたはすぐ警告をもらったり、汚いプレーばかりする。それを直したら、お前を代表に連れて行く”って」。まさに寝耳に水だったという。

「えっ？と思って。あの時は、外国人の顔をしていたら、絶対に選ばれないと思っていた。夢にも思わなかった。いきなり呼ばれて、そういう話をしたんですよ。その時、“絶対頑張ります。絶対、警告をもらわない”と」

番組では、日本が初優勝した92年アジア杯の会場、広島市の広島ビッグアーチを訪問した。そこで、サウジアラビアとの決勝を回想。「私とカズ（三浦知良）をつぶしにきた。結構汚いことをやられて我慢していた、サウジに。ここで警告をもらったの。私はここで警告もらったの」。ラフプレーで警告を受けた場所に立ち、激戦に思いをはせていた。