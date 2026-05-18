声優で女優の内田莉紗（37）と俳優で歌手の中村翼（26）が18日、それぞれのXを更新し、第1子が誕生したことを発表した。2人は昨年12月31日に結婚したことを発表していた。

内田は「お世話になっている皆様へ」とつづり、文書を投稿。「私事ではございますが、先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで、母子ともに健やかに過ごしております」と第1子出産を発表した。

「妊娠中は、多くの方々より温かいご配慮とご支援を賜りました。この場をお借りして、心より御礼申し上げます」とし、「新たな命を迎え、日々の尊さをあらためて実感しております、子どもが自分らしい人生を歩んでいけることを願っております。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と伝えた。

中村も「ご報告です」と題した文書を公開。「この度、私たち家族に新しい命が誕生しました。無事にこの瞬間を迎えることができ、ほっとしています」と第1子誕生を報告した。

内田は1999年、ミュージカル「アニー」で主演・アニー役を務め、2001年にはテレビ東京のバラエティー番組「おはスタ」でおはガールグレープとしてレギュラー出演したことでも知られている。

声優としては人気ゲームシリーズ「キングダム ハーツ」カイリ役、シオン役、アニメ「ルパン三世グッバイ・パートナー」エミルカ役や「それいけ！アンパンマン」シュガーぼうや役を務めていた。女優としてはNHK大河ドラマ「武蔵」に小茶役で出演し、舞台「夢から醒めた夢」、「髑髏城の七人」などにも出演した。

中村はミュージカル俳優、歌手として活動しており、ミュージカル「レ・ミゼラブル」プルベール役、「ファントム」ジャン・クロード役、「四月は君の嘘」三池俊也役などを務めている。