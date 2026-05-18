「ばかげている」「理解できない」22歳日本人MFのW杯メンバー落ちに対戦国記者が辛辣発言「もはや日本戦は楽勝だ」「冨安は15分もプレーできないのに…」
周知の通り、北中米ワールドカップに挑む日本代表メンバーが発表された。
３月シリーズでは招集されていた22歳のMF佐野航大は、残念ながら選外となった。
オランダ・エールディビジで３位と躍進したNECでリーグ戦全試合にフル出場し、チームの中心として躍動していただけに、現地のご意見番は納得がいかないようだ。
『Voetbal Primeur』によれば、『De Telegraaf』紙の有名記者、ヴァレンティン・ドリーセン氏は『Kick-offポッドキャスト』で、こう発言した。
「（北中米ワールドカップで）オランダ代表が日本と対戦する初戦は、もはや楽勝だ。彼を招集しなかったあの決定、全く理解できない。冨安は15分もプレーできないのに、招集されたんだから」
重鎮記者は「彼はNECの傑出した選手の一人だ。彼が選ばれていないのは信じられない。全くばかげている」と辛辣なコメントを続けた。
それだけ、佐野の評価が高かったと言えるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
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『Voetbal Primeur』によれば、『De Telegraaf』紙の有名記者、ヴァレンティン・ドリーセン氏は『Kick-offポッドキャスト』で、こう発言した。
重鎮記者は「彼はNECの傑出した選手の一人だ。彼が選ばれていないのは信じられない。全くばかげている」と辛辣なコメントを続けた。
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