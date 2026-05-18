「ばかげている」「理解できない」22歳日本人MFのW杯メンバー落ちに対戦国記者が辛辣発言「もはや日本戦は楽勝だ」「冨安は15分もプレーできないのに…」

「ばかげている」「理解できない」22歳日本人MFのW杯メンバー落ちに対戦国記者が辛辣発言「もはや日本戦は楽勝だ」「冨安は15分もプレーできないのに…」