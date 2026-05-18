ヨッシーだけの一番くじ「スーパーマリオ with YOSHI」5月23日より順次発売ぬいぐるみやマグカップ、プレートコレクションなどがラインナップ
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」を5月23日よりファミリーマート、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで順次発売する。価格は1回750円。
本商品は、スーパーマリオでお馴染みのキャラクター「ヨッシー」のみを揃えた一番くじ。ぬいぐるみ、ぬいぐるみマスコット、マグカップ、プレートコレクション、ラバーコレクション、ジッパーバッグ・メモコレクション、ファブリックコレクションがラインナップする。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、眠っている姿が可愛いヨッシーのぬいぐるみが用意されている。また、約50cmの「おおきなヨッシーのぬいぐるみ with りんご」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される予定だ。
「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」商品ラインナップ
A賞：ヨッシーのぬいぐるみ with りんご（全1種）
サイズ：約29cm
A賞はりんごを抱えて座った姿が可愛いヨッシーのぬいぐるみ。
B賞：カラフル★ヨッシーぬいぐるみマスコット（全3種）
サイズ：約13cm
B賞は、ヨッシーぬいぐるみマスコット。みどりヨッシー、ピンクヨッシー、きいろヨッシーの3種から好きなヨッシーを選べる。
C賞：とってもすてきなマグカップ（全1種）
サイズ：約10cm
「とってもすてきなマグカップ」シリーズから、取っ手がりんごデザインになったヨッシーのマグカップが登場。
D賞：プレートコレクション（全4種）
サイズ：約10cm
カラフルなヨッシー4種から選べるプレートは、食事や小物置きなどに使用できる、実用的で日常を鮮やかに彩るアイテム。
E賞：ラバーコレクション（全6種）
コースター…約8cm
クリップ…約5cm
チャーム…約5cm
F賞：ジッパーバッグ・メモコレクション（全6種）
ジッパーバッグ…約17cm
メモ…約11cm
ステッカー…約6.5cm
G賞：ファブリックコレクション（全6種）
マイクロファイバータオル…約35cm
ジャガードタオル…約23cm
ふわふわタオル…約23cm
吸水ポーチ…約24cm
ラストワン賞：おやすみヨッシーのぬいぐるみ
サイズ：約35cm
ダブルチャンスキャンペーン：おおきなヨッシーのぬいぐるみ with りんご
合計50個
サイズ：約50cm
A賞（左）とのサイズ比較
(C) Nintendo