【一番くじ スーパーマリオ with YOSHI】 5月23日より順次発売 価格：1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」を5月23日よりファミリーマート、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで順次発売する。価格は1回750円。

本商品は、スーパーマリオでお馴染みのキャラクター「ヨッシー」のみを揃えた一番くじ。ぬいぐるみ、ぬいぐるみマスコット、マグカップ、プレートコレクション、ラバーコレクション、ジッパーバッグ・メモコレクション、ファブリックコレクションがラインナップする。

さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、眠っている姿が可愛いヨッシーのぬいぐるみが用意されている。また、約50cmの「おおきなヨッシーのぬいぐるみ with りんご」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される予定だ。

「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」商品ラインナップ

A賞：ヨッシーのぬいぐるみ with りんご（全1種）

サイズ：約29cm

A賞はりんごを抱えて座った姿が可愛いヨッシーのぬいぐるみ。

B賞：カラフル★ヨッシーぬいぐるみマスコット（全3種）

サイズ：約13cm

B賞は、ヨッシーぬいぐるみマスコット。みどりヨッシー、ピンクヨッシー、きいろヨッシーの3種から好きなヨッシーを選べる。

C賞：とってもすてきなマグカップ（全1種）

サイズ：約10cm

「とってもすてきなマグカップ」シリーズから、取っ手がりんごデザインになったヨッシーのマグカップが登場。

D賞：プレートコレクション（全4種）

サイズ：約10cm

カラフルなヨッシー4種から選べるプレートは、食事や小物置きなどに使用できる、実用的で日常を鮮やかに彩るアイテム。

E賞：ラバーコレクション（全6種）

コースター…約8cm

クリップ…約5cm

チャーム…約5cm

F賞：ジッパーバッグ・メモコレクション（全6種）

ジッパーバッグ…約17cm

メモ…約11cm

ステッカー…約6.5cm

G賞：ファブリックコレクション（全6種）

マイクロファイバータオル…約35cm

ジャガードタオル…約23cm

ふわふわタオル…約23cm

吸水ポーチ…約24cm

ラストワン賞：おやすみヨッシーのぬいぐるみ

サイズ：約35cm

ダブルチャンスキャンペーン：おおきなヨッシーのぬいぐるみ with りんご

合計50個

サイズ：約50cm

A賞（左）とのサイズ比較

(C) Nintendo