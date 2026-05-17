好角家タレントの山根千佳が１７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「今日は元アマチュア横綱で、アメフトにも挑戦した花田秀虎さん達と大相撲観戦でした」と記し、和服姿での２ショットを投稿した。山根は今場所初日や４日目にも大相撲観戦をＳＮＳで報告している。

花田は日体大１年時の２０２０年に全日本選手権を制しアマチュア横綱になった。その後、ベイプロフットボールＮＦＬ入りを目指してアメフトに転向し、２３年に全米体育協会（ＮＣＡＡ）１部校のコロラド州立大の３年に編入。２年間プレーしたが、今年に入って自身のＳＮＳでＮＦＬ挑戦に区切りをつけると表明し、その後、日体大を拠点に相撲部の稽古に参加していると明かしていた。

山根は昨年１月にも花田や関係者との大相撲観戦を報告していた。この日の投稿にはフォロワーから「入るのかはいらないのかどっちなんだい？」「結局、相撲界には行かないんですかね」などと花田の今後に注目するコメントが寄せられた。

また、この日は元石川テレビで現在はフリーの今井友理恵アナウンサーが自身のインスタグラムを更新。「初場所に続き、スー女のちかちゃんとお着物で行ってまいりました♡」などとつづり、ともに和服姿の山根との２ショットなどを投稿した。