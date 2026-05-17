Number_i・三宅健・北山宏光ら、TOBEアーティスト34人集結 札幌ドームで2DAYS開催・配信も決定【to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜／セットリスト】
【モデルプレス＝2026/05/17】TOBEアーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」が、5月16〜17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて開催された。
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TOBEは、所属アーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」（読み：トゥヒーローズ トゥービー サード スーパーライブ）を大和ハウス プレミストドームで開催。4月に開催したバンテリンドーム ナゴヤでの公演と合わせて合計17万人を動員した。本公演ではTOBEアーティスト総勢34人が出演し、約2時間40分に渡り計47曲を披露した。
また、5月29日0時より同公演が、Prime Videoで独占配信されることも決定した。（modelpress編集部）
三宅健
北山宏光
Number_i
IMP.
ISSEI
CLASS SEVEN
wink first（TRAINEE）
TRAINEE
00 overture
01 THE BEAST／北山宏光
02 灰になる前に／北山宏光
03 Revolution／IMP.
04 Butterfly／IMP.
05 ROCKIN’ PARTY／IMP.
06 miss you／CLASS SEVEN
07 サイレントミッドナイト／ISSEI
08 ホーンテッド／三宅健
09 Ready To Dance／三宅健
10 Starry sky／wink first(TRAINEE)、TRAINEE
11 Apollon／wink first(TRAINEE)
12 未確認領域／Number_i
13 幸せいっぱい腹一杯／Number_i
14 Bang Bang／IMP.
15 Tricky／IMP.
16 BAM-BOO／IMP.
17 INVADER／IMP.
18 100CANDLE／三宅健
19 Unzari／三宅健
20 さいわい／三宅健
21 DROP／三宅健
22 I Got It／TRAINEE(岡本和蕗・赤粼渚人・新藤琉空)
23 In My Zone／ISSEI
24 Perfect feat. SKRYU／ISSEI
25 Go Getter feat. AK-69／ISSEI
26 GOAT／Number_i
27 スーパースター／三宅健
28 KISS／IMP.
29 NE:Ø era／北山宏光
30 White Love／CLASS SEVEN
31 ZAWAMEKI／CLASS SEVEN
32 心にキスをした／CLASS SEVEN
33 波紋-HAMON-／北山宏光
34 EYE Shadow／北山宏光
35 タイムトラベラ／北山宏光
36 ULTRA／北山宏光
37 2OMBIE／Number_i
38 Numbers Ur Zone／Number_i
39 Numbers／Number_i
40 なんかHEAVEN／Number_i
41 3XL／Number_i
01 STRANGER／IMP.
02 miss you／CLASS SEVEN
03 Just Like That／北山宏光
04 Perfect feat. SKRYU／ISSEI
05 iDOLING／三宅健
06 i-mode／Number_i
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◆TOBEアーティスト34人集結
TOBEは、所属アーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」（読み：トゥヒーローズ トゥービー サード スーパーライブ）を大和ハウス プレミストドームで開催。4月に開催したバンテリンドーム ナゴヤでの公演と合わせて合計17万人を動員した。本公演ではTOBEアーティスト総勢34人が出演し、約2時間40分に渡り計47曲を披露した。
◆出演アーティスト
三宅健
北山宏光
Number_i
IMP.
ISSEI
CLASS SEVEN
wink first（TRAINEE）
TRAINEE
◆セットリスト
00 overture
01 THE BEAST／北山宏光
02 灰になる前に／北山宏光
03 Revolution／IMP.
04 Butterfly／IMP.
05 ROCKIN’ PARTY／IMP.
06 miss you／CLASS SEVEN
07 サイレントミッドナイト／ISSEI
08 ホーンテッド／三宅健
09 Ready To Dance／三宅健
10 Starry sky／wink first(TRAINEE)、TRAINEE
11 Apollon／wink first(TRAINEE)
12 未確認領域／Number_i
13 幸せいっぱい腹一杯／Number_i
14 Bang Bang／IMP.
15 Tricky／IMP.
16 BAM-BOO／IMP.
17 INVADER／IMP.
18 100CANDLE／三宅健
19 Unzari／三宅健
20 さいわい／三宅健
21 DROP／三宅健
22 I Got It／TRAINEE(岡本和蕗・赤粼渚人・新藤琉空)
23 In My Zone／ISSEI
24 Perfect feat. SKRYU／ISSEI
25 Go Getter feat. AK-69／ISSEI
26 GOAT／Number_i
27 スーパースター／三宅健
28 KISS／IMP.
29 NE:Ø era／北山宏光
30 White Love／CLASS SEVEN
31 ZAWAMEKI／CLASS SEVEN
32 心にキスをした／CLASS SEVEN
33 波紋-HAMON-／北山宏光
34 EYE Shadow／北山宏光
35 タイムトラベラ／北山宏光
36 ULTRA／北山宏光
37 2OMBIE／Number_i
38 Numbers Ur Zone／Number_i
39 Numbers／Number_i
40 なんかHEAVEN／Number_i
41 3XL／Number_i
01 STRANGER／IMP.
02 miss you／CLASS SEVEN
03 Just Like That／北山宏光
04 Perfect feat. SKRYU／ISSEI
05 iDOLING／三宅健
06 i-mode／Number_i
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