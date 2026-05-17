Number_i「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/05/17】TOBEアーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」が、5月16〜17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて開催された。

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◆TOBEアーティスト34人集結


TOBEは、所属アーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」（読み：トゥヒーローズ トゥービー サード スーパーライブ）を大和ハウス プレミストドームで開催。4月に開催したバンテリンドーム ナゴヤでの公演と合わせて合計17万人を動員した。本公演ではTOBEアーティスト総勢34人が出演し、約2時間40分に渡り計47曲を披露した。

また、5月29日0時より同公演が、Prime Videoで独占配信されることも決定した。（modelpress編集部）

◆出演アーティスト


三宅健
北山宏光
Number_i
IMP.
ISSEI
CLASS SEVEN
wink first（TRAINEE）
TRAINEE

◆セットリスト


00　overture
01　THE BEAST／北山宏光
02　灰になる前に／北山宏光
03　Revolution／IMP.
04　Butterfly／IMP.
05　ROCKIN’ PARTY／IMP.
06　miss you／CLASS SEVEN
07　サイレントミッドナイト／ISSEI
08　ホーンテッド／三宅健
09　Ready To Dance／三宅健
10　Starry sky／wink first(TRAINEE)、TRAINEE
11　Apollon／wink first(TRAINEE)
12　未確認領域／Number_i
13　幸せいっぱい腹一杯／Number_i
14　Bang Bang／IMP.
15　Tricky／IMP.
16　BAM-BOO／IMP.
17　INVADER／IMP.
18　100CANDLE／三宅健
19　Unzari／三宅健
20　さいわい／三宅健
21　DROP／三宅健
22　I Got It／TRAINEE(岡本和蕗・赤粼渚人・新藤琉空)
23　In My Zone／ISSEI
24　Perfect feat. SKRYU／ISSEI
25　Go Getter feat. AK-69／ISSEI
26　GOAT／Number_i
27　スーパースター／三宅健
28　KISS／IMP.
29　NE:Ø era／北山宏光
30　White Love／CLASS SEVEN
31　ZAWAMEKI／CLASS SEVEN
32　心にキスをした／CLASS SEVEN
33　波紋-HAMON-／北山宏光
34　EYE Shadow／北山宏光
35　タイムトラベラ／北山宏光
36　ULTRA／北山宏光
37　2OMBIE／Number_i
38　Numbers Ur Zone／Number_i
39　Numbers／Number_i
40　なんかHEAVEN／Number_i
41　3XL／Number_i

01　STRANGER／IMP.
02　miss you／CLASS SEVEN
03　Just Like That／北山宏光
04　Perfect feat. SKRYU／ISSEI
05　iDOLING／三宅健
06　i-mode／Number_i

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