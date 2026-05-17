この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、『【Apple純正イヤホンがFPSに向いている理由 考察】なぜApple Earpodsを愛用するプロゲーマーが多いのか』と題した動画を公開した。動画では、Apple純正イヤホンである「Apple Earpods」が、なぜ国内外のFPSトッププロや人気VTuberに広く愛用されているのかを徹底考察し、その魅力と使用時の注意点を解説している。



動画内で鍋ログは、EarpodsがFPSで人気を集める理由として5つのポイントを提示している。まず「音の指向性（定位）が良い」点を挙げ、敵の位置や動きを把握するための足音の方向がわかりやすいと評価。次に「安価に入手できる」点に触れ、3,000円程度で購入可能であるコストパフォーマンスの高さを強調した。



さらに、「インナーイヤータイプで蒸れない」「わずか6グラムと軽量で耳が疲れない」といった長時間のプレイや配信に適した装着感の良さを指摘。また、「マイク付き。しかもマイク音質も良い」と述べ、ゲーミングヘッドセットと遜色ないマイク性能を持っている点も高く評価している。



一方で、留意点についても言及。「遮音性は皆無」であるため、周囲の環境音が聞こえやすく、騒がしい環境には不向きだとした。さらに「音の分離感は微妙」であり、銃声や環境音の中から足音を聞き分けるためには、「ゲーミングアンプのイコライザー設定が必須」と独自の視点を語っている。



最後に鍋ログは、「価格からは想像できない機能と、長時間使用しても疲れにくい装着感が非常に良い」と総括。カナル型イヤホンが苦手な人や、静かなプレイ環境が整っている人に向けて、低価格でありながら高い実用性を誇るEarpodsを推奨し、ゲーミングデバイス選びの新たな選択肢を提示して締めくくった。