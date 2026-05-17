sumika、秋冬の全国ツアー『Flügel Letter』開催！ツアーファイナルは東京ガーデンシアター2DAYS
sumikaが9月から12月にかけて、全国ツアー『Flugel Letter』を開催する。
今回のツアーは、初日9月24日大阪・Zepp Osaka Baysideを皮切りに各地Zeppを巡りながら、ツアーファイナルは東京ガーデンシアター2DAYSで締めくくる全16公演となっている。sumikaのオフィシャルファンクラブ「ATTiC ROOM」では、5月25日までチケット先行受付を実施中。
■ツアー情報
sumika Live Tour 2026『Flugel Letter』
09/24（木）大阪・Zepp Osaka Bayside
09/25（金）大阪・Zepp Osaka Bayside
10/07（水）神奈川・KT Zepp Yokohama
10/08（木）神奈川・KT Zepp Yokohama
10/13（火）愛知・Zepp Nagoya
10/14（水）愛知・Zepp Nagoya
10/20（火）福岡・Zepp Fukuoka
10/21（水）福岡・Zepp Fukuoka
11/05（木）北海道・Zepp Sapporo
11/06（金）北海道・Zepp Sapporo
11/18（水）東京・Zepp Haneda
11/19（木）東京・Zepp Haneda
12/02（水）愛知・Zepp Nagoya
12/03（木）大阪・Zepp Osaka Bayside
12/12（土）東京・東京ガーデンシアター
12/13（日）東京・東京ガーデンシアター
