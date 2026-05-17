「今日好き」“しゅんゆま”倉澤俊＆谷村優真カップル、「サツコレ」初登場 腕組み・頭ぽんぽん…ラブラブオーラ全開【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。チェンマイ編」でカップル成立となった倉澤俊（くらさわ・しゅん）と北海道出身の谷村優真（たにむら・ゆま）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」“しゅんゆま”カップル、腕を組んでランウェイ登場
腕を組んでランウェイに登場した2人。トップでは倉澤が谷村の頭を撫で、頬を触るなどラブラブなオーラ全開のステージで「サツコレ」初ランウェイを飾った。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」倉澤俊＆谷村優真、仲良しランウェイ披露
腕を組んでランウェイに登場した2人。トップでは倉澤が谷村の頭を撫で、頬を触るなどラブラブなオーラ全開のステージで「サツコレ」初ランウェイを飾った。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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