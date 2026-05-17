お笑いタレントの吉住（36）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。理想の男性像について明かし、共演者からツッコミを受ける場面があった。

松岡昌宏から「野郎の好みとかはないの？」と聞かれた吉住は「本当に、前科のない男がいいなと思って。いろいろと突き詰めて考えた結果。（特に）何にもないんですけど、やっぱ怖いなと思って、前科ある人。だから、本当にいろいろと考えて1個って言われたら、犯罪歴のない人」と明かした。

これには博多大吉も「他にもいろいろあるって！」とツッコミ。さらに、吉住は「ちょっと体調悪そうな男とか。“私がいないとこの人は生きていけない”みたいな人の方がいいかなーって。弱そうな（人が好き）。暴力絶対振るわれたくないんで」とした。

「何かあったの？」と心配する声に、吉住は「何にもない」とキッパリ。大吉は「基本ないことばっかり言ってる」と苦笑した。

吉住は「私、本当に最悪のことを考えちゃうんですよ」と説明。これに松岡は「ちょっと弱々しい男性を好きになって“私がいないとダメなのね”は分かる。あなたは“男をダメにする”匂いがするもん。“私が働いてあげる”って匂いがする。年下のミュージシャンとか本当に気をつけて」と忠告した。

吉住は「確かになー。結構DMとかも来るんですよ、“お金もらえませんか”って」と苦笑。「悲しいですね」と嘆いた。