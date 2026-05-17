「位置の調整が面倒でした…」「一気に広範囲を処理できて快適」100均の時短グッズ

ダイソーの『アイロングローブ』が、時短アイテムとして超優秀でした！アイロン台不要でハンガーに掛けたまま使える手軽さに加え、大きめサイズで広範囲のシワを一気にケアできる代物。忙しい朝でもサッと使えるのが嬉しいです。軽量なので持ち運びにももってこい。おすすめアイテムなのでこの機会に要チェックです♪

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商品情報

商品名：アイロングローブ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：幅21cm×高さ28cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480532585

部分掛けにもってこい！ダイソーの便利グッズをチェック

朝の支度中や、出かける直前に「ここだけシワを取りたい…！」と思うこと、ありませんか？

そんな小さなストレスを解消してくれるアイテムを、ダイソーの洗濯グッズ売り場で見つけました。それがこの『アイロングローブ』です。

従来品よりも二回りほど大きい設計になっており、一度にアイロンを当てられる面積が広くなっています。

手に装着するタイプで、内部には指を通すバンド付き。しっかりフィットしてくれるのでズレにくく、片手でも安心して扱えるのが魅力です。

ループ付きなので、使わない時はフックに引っ掛けて収納可能。この小さな心遣いが嬉しいですよね。

広範囲を一気に！ダイソーの『アイロングローブ』

シャツの背中やワンピースなど、面積の大きい衣類でも少しずつ位置をずらす必要がなく、スムーズにシワを伸ばせるのが◎

接触面には熱の反射率が高いアルミコーティングが施されており、生地には厚みがあります。直接手に熱が伝わりにくい構造もGOODです。

さらに便利なのが、アイロン台がいらないこと。ハンガーに掛けたまま使えるので時短に。衣類をセット中に別の所へシワが寄る…といったプチストレスからも解放されます。

注意点は、高温のアイロンを長時間あて続けないことや、水分を多く含んだ衣類に使用しないことなどです。

また、トラブル対策として、アイロンは電源を入れてから2〜3分経過してから使ってくださいね。

今回はダイソーの『アイロングローブ』をご紹介しました。

忙しい朝や身だしなみを整えたいときに頼れる存在。家庭用の他、旅行や出張、アウトドアなどにも便利なアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。