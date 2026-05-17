もう少しでうっとうしい梅雨。そして梅雨が開ければ、うだるような酷暑の夏がやってきます。

暑くなるとハンディファンを使っている人をよく見かけるようになるのですが、自分だけが涼しくなろうという心根がなんだか小賢しく思えて、わたしは使わない！と固く誓ってきました。

しかし、あの暑さを思うと、そうも言っていられない。実際にムスメが愛用しているハンディファンを借りて使ってみたら、思ったより涼しくていいかも…という経験もあり、この夏はたぶん自分用のを買ってしまうと思います。

モバイルバッテリーとしても使える

良さげなのがBRUNO（ブルーノ）の5WAYハンディファン。スティックタイプではなく、フラットなデザインなのが心惹かれます。

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ハンディファンとしてだけでなく、付属のネックストラップで首から吊り下げればハンズフリーでいけるし、スタンドを起こしてデスクトップに置いたり、スマホスタンドとしても使えるなど、フレキシブルな使い方ができるのがポイント。容量2,000mAhのモバイルバッテリーにもなるので、外出先でスマホがバッテリー切れしたときにも便利ですね。

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風量は4段階で切り替えができますが、最も微弱にしていてもそこそこの風量があるパワフル設計。フル充電なら最長で約7時間使用できます。

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お値段も2,178円とリーズナブルですし、機能性の高さを考えると、これが今シーズンのベストバイといえそうです。わたしもこれでハンディファンデビューしようと思います。

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