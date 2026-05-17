バスケットボール選手の馬瓜エブリン（30）が17日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。バスケットボールの女子日本代表チームについてコメントした。

女子日本代表（FIBAランク10位）が16日、ラトビア代表（同35位）と国際試合（神奈川・横浜BUNTAI）を行い、98―73で勝利した。

代表デビューとなったポイントガードの都野七海（21＝トヨタ紡織）がチーム最多の10アシスト、9リバウンドをマーク。けがから復帰した星杏璃（26＝ENEOS）が4本の3Pシュートを含むチーム最多の14得点、田中こころ（20＝ENEOS）13点、朝比奈あずさ（22＝トヨタ紡織）が11点と続き、若手が活躍した。

エブリンは、紹介したい選手として都野の名前を挙げ、「昨日初めての代表デビューで、身長1メートル59なんですよ。1メートル59で相手の1メートル85くらいの選手に体当たりでしっかりとブロックアウトをしてボールを取るというリバウンドでチーム最多の9本なんですよ」と指摘。

「1メートル93の選手がいる中でこの1メートル59の都野選手が9本取ってチームで1番という本当に素晴らしいプレーをした。あっぱれです」とコメントした。

巨人軍OB会長で、DeNAの元監督でもある中畑清氏も「私からもあっぱれだね」と大絶賛していた。