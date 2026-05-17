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りんくう公園 マーブルビーチ特設会場（大阪府泉佐野市）で6月6日、花火大会「りんくう花火2026（ENJOY!りんくう）」が開催される。主催は一般社団法人ENJOYりんくう（りんくう花火実行委員会）。



「りんくう花火」は、地元の花火大会が財政難を理由になくなってから数年後、「もう一度花火大会を復活させよう」と地元有志が集まり、2010年にりんくう花火実行委員会を発足。2012年に初開催され、今回で10回目を迎える。「子どものための花火大会」をテーマに、スマイル花火を打ち上げるほか、子ども向け企画も展開する。



今年は10周年記念プログラムとして、世界トップクラスの技術による音楽シンクロ花火や、感謝の象徴である「一尺玉」の打ち上げを予定しているという。



「花火おじさん」こと実行委員長の佛願真浩さんは、本業では配送会社のセールスドライバーとして働きながら、休日を使って開催準備を進めている。



佛願さんは「子ども向けの花火大会は日本で唯一だと思う。実行委員数名と多くのボランティアで運営している。企業を回っていると『今年も楽しみにしている』と言われ、頑張ろうと思える。子ども向けの花火大会だけど、フィナーレでは大人の本気を見せるので、ぜひお越しください」と呼びかける。



開場時間は16時。花火打ち上げ時間は19時30分～20時10分。打ち上げ数は7,000発（予定）。チケット料金は、通路イス席＝6,000円、ダイナミックイス席＝1万円、自由席＝3,000円。