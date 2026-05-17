食材や光熱費に歯止めが掛からない。財布の紐への圧力が強まるなか、肴（さかな）の値上げや材料、ボリュームの変更を居酒屋は余儀なくされている。値上げ疲れが続き、気軽な一杯に立ち寄りたいが、その足を遠ざけている。

2026年1-4月の「居酒屋」倒産は88件（前年同期比54.3％増）と急増した。1989年以降、同期間の倒産は2024年の59件を大きく上回り、最多を更新した。

東京商工リサーチの企業データベースから1-4月の「居酒屋」倒産（負債1千万円以上）を抽出し、分析した。



居酒屋は、大手チェーン店と地元店が共存し、会社員や学生、ファミリー客を取り込んできた。そのため、客層が幅広い居酒屋の景気は、世間の動向を映す鏡でもあった。

ITバブル崩壊の2003年、居酒屋倒産は初めて20件台に達した。2007年は道交法改定直前で39件に増え、震災直後の2012年は利用控えが浸透し、50件と大幅に増えた。

ただ、コロナ禍は休業協力金や各種の資金繰り支援効果が広がり、倒産は抑制された。

ところが、コロナ禍が落ち着くと同時に、食材や光熱費、人件費の上昇が押し寄せた。さらに、焼肉店など専門料理店との競合、デリバリーの普及が重なり、居酒屋の倒産は増勢に転じた。





「飲み放題5,000円」の壁を突破

値上げが相次ぎ、居酒屋の売り（魅力）だった5,000円以下の飲み放題コースが減ると、財布の紐が一気に固くなった。また、コロナ禍を契機に、忘年会や新年会、歓送迎会、取引先との接待も減少した。上司や先輩、同僚の「飲みいこう」という呼びかけも心理的な負担が大きい…気がする。働き方改革や在宅勤務、残業減も影響しているかも知れない。

また、居酒屋以外でお酒を減らして焼肉店やイタリアン料理に行くお客も増えている。

何より物価高へのささやかな抵抗で宅飲みなど予算を抑える生活防衛策が広がり、「居酒屋」の苦境にますます拍車をかけている。





会社員だけでなく、好調なインバウンド需要を取り込めない「居酒屋」は厳しい状況が続く。物価高で価格競争に巻き込まれ、客足が遠のき、ジリ貧の悪循環から抜け出せない「居酒屋」の淘汰は、しばらく続きそうだ。