¡ÚÀ¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¡Û²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤é¡Ö¿¿¤ÃÀè¤Ë¡×¤ä¤ë¤Ù¤4¤Ä¤Î¤³¤È
¡Ö¤ª¤Ï¤·¤òÀµ¤·¤¯¤â¤Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»õ¤òËá¤¯¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»Æþ³Ø½àÈ÷¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÀ¸³è¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¶µ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡×¡Ö°ìÀ¸»È¤¨¤ëÃÎ¼±¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤¬³Ø¤Ù¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ý¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¤Û¤ó¤ä¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¡¢¿´¤Î¼é¤êÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¿Æ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¦º´Æ£Î¤ºé¡Ë
²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È
¡Ö²Ð»ö¤Î¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÀèÆü¡¢¤¢¤ëËÉºÒ¹Ö½¬¤Ç¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¹Ö»Õ¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢Âç¿Í¤Ê¤é¡ÖÆ¨¤²¤Ê¤¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï°ã¤¦¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬²ÐÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤À¡£
¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¸À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤ËÃÎ¤é¤»¤ºÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤âÅöÁ³¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î¿Æ¤Ï¡Ö²ÐÍ·¤Ó¤Ï¥À¥á¡×¡Ö±ì¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢
¡È²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡É¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÆ¨¤²Êý¤òÃÎ¤í¤¦
¤â¤·²Ð»ö¤¬¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¬²È¤Ç°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Çµ¯¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¾¯¤·¤À¤±¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²Ð»ö¤äÃÏ¿Ì¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤Æ±£¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤Ù¤´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò³Ø¤Ù¤ëËÜ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ö¤«¤¸¤À¡ª¡×¤È¤µ¤±¤ó¤Ç¡¡¤Þ¤ï¤ê¤Î¡¡¤Ò¤È¤Ë¡¡¤·¤é¤»¤ë¡£
¢¤±¤à¤ê¤ò¡¡¤¹¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¡¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¡¡¤Ï¤Ê¤È¡¡¤¯¤Á¤ò¡¡¤Õ¤µ¤°¡£
£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¡¤Ä¤«¤ï¤º¡¡¤«¤¤¤À¤ó¤Ç¡¡¤ª¤ê¤ë¡£
¤¤·¤¿¤Ë¡¡¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¡¤ª¤¯¤¸¤ç¤¦¤Ë¡¡¤Ë¤²¤ë¡£
¡Ê¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
²Ð»ö¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤Ç½õ¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¯¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿Æ»Ò¤Ç¡¢
¡Ö²Ð»ö¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡×
¡Ö±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦Æ¨¤²¤ë¡©¡×
¡ÖÀäÂÐ¤Ë±£¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¹¤°ÃÎ¤é¤»¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
ËÉºÒ¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·±Îý¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¤À¤¬ËÜÅö¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈºÇ½é¤Î¹ÔÆ°¡É¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£