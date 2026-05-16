この記事をまとめると ■ブリッツはオートメッセ in 愛知 2026でGRヤリスのデモカーを展示した ■吸排気チューンで327馬力まで性能を向上し試作カーボンエアロを装着 ■ブースではパーツ展示販売や豪華賞品が当たる企画も実施されている

老舗が見せる総合チューニング力

2025年より、メインの大阪を飛び出して愛知にも進出したカーイベント、オートメッセ。幾多のアフターパーツメーカーやチューニングメーカーが顔を揃えるこのイベントだが、そのなかでもやはり老舗ブランドのブースは注目度も高い。

老舗ブランドのひとつ、サスペンションキットや吸排気などのエンジンパーツ、さらにはレーザー＆レーダー探知機なども幅広く手がけるチューニングメーカーであるブリッツも、オートメッセ in 愛知 2026にブースを出展している。

ブースの主役を飾るのは、改良型トヨタGRヤリス・エアロパフォーマンスパッケージをベースとしたデモカー「TypeBZ」だ。カーボン調の幾何学模様ラッピングでボディ全体が覆われ、随所に鮮やかなライムグリーンが差し込まれたビジュアルはかなりの迫力。その演出に一役買っているカーボン製のスポイラー類は、現時点では試作品が装着されており、製品化に向けて現在鋭意開発中だという。

エンジンルームでは、美しいグロス仕上げのカーボンエアインテークがひときわ目を引く。エンジン本体はノーマルで吸排気に限ったライトチューンとなるが、ノーマル比＋36馬力の327馬力を発揮する。そのほかタワーバーやビッグキャリパーキットなども含め、見た目も中身も自社製でまとめてきているのが、総合チューニングメーカーたるブリッツならではといったところだ。

ブース内ではスモールパーツやグッズが販売されるほか、なんとサスペンションキットやレーダー探知機なども当たるルーレットチャレンジも催されている。

幅広いカスタムを提案するブリッツブースは足を運ぶ価値アリだ。