SARUKANIが、フィーチャリングシリーズ『arigato.』第2弾となる新曲「WORLD RECORD」を5月15日に配信リリース。また、あわせて同曲のライブ映像も公開となった。

（関連：【映像あり】SARUKANI、Ichika Nito＆RINZO迎えた新曲「WORLD RECORD」ライブ映像）

ギタリスト Ichika Nitoを迎え、音楽プロデューサー RINZOと、SARUKANIのトラックメイクを担うKoheyが手を組んで仕上げた本作は、ロックを基調としたエネルギッシュな一曲。KAJIとRUSYによるダブルボーカルが、楽曲にさらなる熱量と推進力を与え、“世界を獲るのは、決して遠い夢ではない”という強いメッセージを体現している。

本楽曲に関してSARUKANIは「Ichika Nitoさんの熱量あふれるギタープレイにRINZOさんのアレンジが加わったことで、SARUKANIとしても新しい挑戦ができた一曲になりました。自分たちらしく突き進む姿勢と熱量を、この楽曲から感じてもらえたら嬉しいです。」とコメントしている。

・SARUKANI コメント

「WORLD RECORD」は、自分たちが今感じている不安や悩みを乗り越えて“もっと先へ行きたい”という衝動を、そのまま音にした楽曲です。Ichika Nitoさんの熱量あふれるギタープレイにRINZOさんのアレンジが加わったことで、SARUKANIとしても新しい挑戦ができた一曲になりました。自分たちらしく突き進む姿勢と熱量を、この楽曲から感じてもらえたら嬉しいです。ぜひ大音量で聴いてください！

・Ichika Nito コメント

SARUKANIの新曲にフィーチャリングで参加しました。彼らの圧倒的なビートボックス表現にギターで飛び込む、かなり特別なコラボになっています。ぜひ楽しんでください！

（文＝リアルサウンド編集部）