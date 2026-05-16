JR東日本は、横須賀線の東京〜品川駅間で昼夜連続した作業時間を用いた集中工事を実施する。

実施日時は、6月5日終電後から7日始発まで、9月4日終電後から6日始発まで、11月6日終電後から8日始発まで。いずれの日程も金曜夜から日曜朝にかけての実施となる。同社は、作業時間を活用した機械化の推進により、トンネル補修工事や通常のメンテナンス工事を迅速かつ効率的に進めることで安全安定性を向上させることができるとしている。

これにより、6月6日・9月5日・11月7日の終日、同区間を走行する列車の運転を取りやめる。千葉方面からの列車は東京駅で、久里浜方面からの列車は品川駅で折り返し運転をするため、その他区間での工事に伴う減便は無い。運休に伴う他鉄道会社への振替輸送は実施せず、東京〜品川駅間は東海道線・山手線・京浜東北線を利用するよう呼びかけている。

特急「成田エクスプレス」も6月6日・9月5日・11月7日の終日、東京〜新宿・大船駅間で運転を取りやめるほか、6月5日・9月4日・11月6日の46・50・52・54号の東京〜大船駅間と46・48・50・52・54号の東京〜新宿駅間、6月7日・9月6日・11月8日の1・3・5・7号の大船〜東京駅間と1号の新宿〜東京駅間も区間運休とする。