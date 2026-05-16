　国際サッカー連盟(FIFA)が15日、U-20女子ワールドカップ組み合わせ抽選会を開催した。U-20日本女子代表はニュージーランド、アメリカ、イタリアと同じグループになった。

　今大会は9月にポーランドで開催される。日本は2大会連続準優勝となっており、3大会ぶりの世界一を目指す。9月6日にニュージーランドと、9日にアメリカと、12日にイタリアと対戦してグループ2以内か3位のうち上位4チームに入ると決勝トーナメントに進出できる。

　井尻明監督は日本サッカー協会(JFA)を通じて「対戦相手はいずれも力のあるチームだと考えています。そのような相手と対戦できることを非常に楽しみにしています。我々はチャレンジャーとして、日本らしさをピッチで強く表現し、勝利を目指して最後まで正々堂々と戦い抜きます」とコメントした。

　以下、各組の組み合わせ

▼A組

ポーランド

アルゼンチン

メキシコ

ベナン

▼B組

ブラジル

タンザニア

カナダ

イングランド

▼C組

フランス

韓国

エクアドル

ガーナ

▼D組

日本

ニュージーランド

アメリカ

イタリア

▼E組

北朝鮮

ポルトガル

コスタリカ

コロンビア

▼F組

スペイン

ナイジェリア

ニューカレドニア

中国