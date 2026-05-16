U-20女子W杯の組合せ決定!! 日本はアメリカら「いずれも力のあるチーム」と同組に
国際サッカー連盟(FIFA)が15日、U-20女子ワールドカップ組み合わせ抽選会を開催した。U-20日本女子代表はニュージーランド、アメリカ、イタリアと同じグループになった。
今大会は9月にポーランドで開催される。日本は2大会連続準優勝となっており、3大会ぶりの世界一を目指す。9月6日にニュージーランドと、9日にアメリカと、12日にイタリアと対戦してグループ2以内か3位のうち上位4チームに入ると決勝トーナメントに進出できる。
井尻明監督は日本サッカー協会(JFA)を通じて「対戦相手はいずれも力のあるチームだと考えています。そのような相手と対戦できることを非常に楽しみにしています。我々はチャレンジャーとして、日本らしさをピッチで強く表現し、勝利を目指して最後まで正々堂々と戦い抜きます」とコメントした。
以下、各組の組み合わせ
▼A組
ポーランド
アルゼンチン
メキシコ
ベナン
▼B組
ブラジル
タンザニア
カナダ
イングランド
▼C組
フランス
韓国
エクアドル
ガーナ
▼D組
日本
ニュージーランド
アメリカ
イタリア
▼E組
北朝鮮
ポルトガル
コスタリカ
コロンビア
▼F組
スペイン
ナイジェリア
ニューカレドニア
中国
今大会は9月にポーランドで開催される。日本は2大会連続準優勝となっており、3大会ぶりの世界一を目指す。9月6日にニュージーランドと、9日にアメリカと、12日にイタリアと対戦してグループ2以内か3位のうち上位4チームに入ると決勝トーナメントに進出できる。
以下、各組の組み合わせ
▼A組
ポーランド
アルゼンチン
メキシコ
ベナン
▼B組
ブラジル
タンザニア
カナダ
イングランド
▼C組
フランス
韓国
エクアドル
ガーナ
▼D組
日本
ニュージーランド
アメリカ
イタリア
▼E組
北朝鮮
ポルトガル
コスタリカ
コロンビア
▼F組
スペイン
ナイジェリア
ニューカレドニア
中国