菓子専門店「シャトレーゼ」などを展開するシャトレーゼ（甲府市下曽根町）が、初夏に向けた新商品「レモンスイーツ」3種を5月15日から期間限定で販売。

【写真】ヤバイ！ レモンのモンブラン＆スフレもおいしそうだぞ！ チェックしておこう！

レモンスイーツでは、レモンとハチミツを組み合わせた「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」（453円）、爽やかな味わいの「瀬戸内レモンモンブラン」（421円）、人気のスフレチーズケーキに、相性の良いレモンを合わせた「レモンのフロマージュスフレ」（399円）がラインアップ。

「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」は、爽やかなレモンの酸味とはちみつのやさしい甘みが調和した味わいに、キャラメルシュガーチップのカリカリ食感がアクセントになっています。

「瀬戸内レモンモンブラン」は、ひと口ごとに、レモンの甘酸っぱさとほろ苦さが広が

り、瀬戸内レモンの豊かな風味が楽しめます。

「レモンのフロマージュスフレ」はフランス産クリームチーズを使用。チーズのまろやかなコクと、レモンの爽やかな酸味が重なり合う、軽やかなくちどけが特徴になっています。