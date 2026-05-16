アニメ『超かぐや姫！』、“高額転売”に言及 BD予約、販売店で在庫切れ相次ぎ「生産体制の強化を検討」
オリジナルアニメーション『超かぐや姫！』のブルーレイが9月9日、発売される。予約受付の時点で販売店で在庫切れが相次いでいることを受け、同作の公式Xが増産に向け対応を検討中であることを発表。また、高額転売の動きについても言及した。
【画像】特典に未公開シーン追加！公開された『超かぐや姫！』場面カット
16日までの投稿で「【『超かぐや姫！』Blu-rayについてのご案内】」と書き出し、「昨日より予約を開始いたしました『超かぐや姫！』Blu-ray特装限定版につきまして、各販売店様にて在庫切れが相次いでいる事態を受け、現在【増産】に向けた生産体制の強化を検討しております」と説明。増産分の予約開始時期や店舗等の詳細は、後日発表となる。
また、「一部販売サイトにて、本商品の転売と思われる高額な出品を確認しておりますが、本作品を応援してくださる皆様に正規にご購入いただけるよう準備を進めてまいりますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と呼びかけた。
【画像】特典に未公開シーン追加！公開された『超かぐや姫！』場面カット
16日までの投稿で「【『超かぐや姫！』Blu-rayについてのご案内】」と書き出し、「昨日より予約を開始いたしました『超かぐや姫！』Blu-ray特装限定版につきまして、各販売店様にて在庫切れが相次いでいる事態を受け、現在【増産】に向けた生産体制の強化を検討しております」と説明。増産分の予約開始時期や店舗等の詳細は、後日発表となる。
また、「一部販売サイトにて、本商品の転売と思われる高額な出品を確認しておりますが、本作品を応援してくださる皆様に正規にご購入いただけるよう準備を進めてまいりますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と呼びかけた。
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