本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でジャイアンツと対戦。大谷翔平投手はこの日休養日でスタメンから外れ、出番はなかったが5-2で勝利した。2-0とリードで迎えた5回、左翼手テオスカー・ヘルナンデス外野手がまさかのミス。打球に翻弄され、同点のランニングホームランを献上してしまう場面があった。ドジャース地元局も「なんという痛恨のミス」などと衝撃を受けた様子で伝えた。

ドジャース2点リードの5回、守備でまさかのミスが生まれた。2死一塁、イ・ジョンフの打球が左翼線へ。ボールの処理に向かったヘルナンデスだったが、ファウルゾーンで跳ね返った打球に翻弄された。ボールはポール際を転々。その間にイ・ジョンフは激走して一挙ホームイン。記録はランニングホームランとなった。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、この場面で実況が「ヘルナンデスは球がスピンしていくのを見送ってしまった。ボールはそのままコーナーへと転がっていく」「ああ、レフトのヘルナンデス、なんという痛恨のミスなんだ」と落胆の声をあげた。

解説は「彼はボールがスタンドに入ってプレーが切れると思ったのかどうか。おそらくそう思ったんだろう。2回目のバウンドの際、あんなに近くにいたんだから」と、打球がスタンドに入ると思ったのではないかと指摘。「しかし打球は止まらずコーナーへと転がり続けた。2アウトということもあり、快足のリーを突っ込ませた。送球が低く正確であれば際どいタイミングだったが、浮いてしまった」と送球も逸れたことを伝えた。

守備では翻弄されたヘルナンデスだったが、打っては二塁打2本を含む3安打。チームも6回に3点を勝ち越し、そのまま勝利を収めた。



（THE ANSWER編集部）