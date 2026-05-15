16日（土）は、全国的に晴れて行楽日和となるでしょう。気温は15日（金）よりもさらに上がって、30℃以上の真夏日になるところもありそうです。

【CGで見る】16日（土）日中は気温上昇 佐賀は31℃ 盛岡も30℃の真夏日に

高気圧に覆われて晴天 紫外線に注意

日本列島は移動性の高気圧に覆われています。16日（土）も引き続き高気圧に覆われ、カラッと晴れるでしょう。沖縄は午前中、北海道の道北は夕方以降、雨の降るところがありますが、そのほかは天気の崩れはない見込みです。昼間は日差しがたっぷり降り注ぐため、紫外線対策が必要です。

日中は気温上昇 佐賀は31℃ 盛岡も30℃の真夏日に

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 :23℃ 釧路:13℃

青森 :25℃ 盛岡:30℃

仙台 :21℃ 新潟:22℃

長野 :27℃ 金沢:25℃

名古屋:28℃ 東京:26℃

大阪 :28℃ 岡山:29℃

広島 :29℃ 松江:26℃

高知 :27℃ 福岡:27℃

鹿児島:28℃ 那覇:26℃



前日と同じか高く、夏日のところが多いでしょう。佐賀は31℃、東北の盛岡でも30℃まで上がって、真夏日になるところもありそうです。

季節外れの暑さ ピークは週明け

週明けにかけて、日本付近の上空には暖かい空気が流れ込みやすくなります。特に18日（月）、19日（火）は気温が高く、福島や京都では32℃まで上がるでしょう。湿度が低くカラッとしているものの、日差しは強いので、日傘や帽子で対策をしてください。

来週後半は傘の出番

20日（水）頃からは雲が増えて、21日（木）は広く傘の出番になるでしょう。極端な暑さはおさまりますが、西日本を中心にムシムシ、ジメジメと感じられそうです。体調管理はもちろん、食品の管理にもお気をつけください。