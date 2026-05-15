【5月16日の天気】高気圧に覆われ全国的にカラッと晴天 気温はさらに上昇 週明けにかけて真夏日が続くところも
16日（土）は、全国的に晴れて行楽日和となるでしょう。気温は15日（金）よりもさらに上がって、30℃以上の真夏日になるところもありそうです。
【CGで見る】16日（土）日中は気温上昇 佐賀は31℃ 盛岡も30℃の真夏日に
高気圧に覆われて晴天 紫外線に注意
日本列島は移動性の高気圧に覆われています。16日（土）も引き続き高気圧に覆われ、カラッと晴れるでしょう。沖縄は午前中、北海道の道北は夕方以降、雨の降るところがありますが、そのほかは天気の崩れはない見込みです。昼間は日差しがたっぷり降り注ぐため、紫外線対策が必要です。
日中は気温上昇 佐賀は31℃ 盛岡も30℃の真夏日に
あすの各地の予想最高気温は、
札幌 :23℃ 釧路:13℃
青森 :25℃ 盛岡:30℃
仙台 :21℃ 新潟:22℃
長野 :27℃ 金沢:25℃
名古屋:28℃ 東京:26℃
大阪 :28℃ 岡山:29℃
広島 :29℃ 松江:26℃
高知 :27℃ 福岡:27℃
鹿児島:28℃ 那覇:26℃
前日と同じか高く、夏日のところが多いでしょう。佐賀は31℃、東北の盛岡でも30℃まで上がって、真夏日になるところもありそうです。
季節外れの暑さ ピークは週明け
週明けにかけて、日本付近の上空には暖かい空気が流れ込みやすくなります。特に18日（月）、19日（火）は気温が高く、福島や京都では32℃まで上がるでしょう。湿度が低くカラッとしているものの、日差しは強いので、日傘や帽子で対策をしてください。
来週後半は傘の出番
20日（水）頃からは雲が増えて、21日（木）は広く傘の出番になるでしょう。極端な暑さはおさまりますが、西日本を中心にムシムシ、ジメジメと感じられそうです。体調管理はもちろん、食品の管理にもお気をつけください。