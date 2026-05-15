『マンダロリアン』ペドロ・パスカル＆ジョン・ファヴロー監督＆キャスリーン・ケネディ来日決定！
5月22日公開の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の主人公であるマンダロリアン役のペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督、プロデューサーを務めるキャスリーン・ケネディが、5月19日に来日することが発表された。
【写真】＼我らの道／ ワールドプレミアに登場した、激カワなグローグー
『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後が舞台の本作。どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンは、新共和国の士官ウォード大佐から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を受ける。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグーと共に驚くべき運命に立ち向かうが…というストーリーだ。
公開に先駆け日本時間5月15日にアメリカ・ロサンゼルスのTCLチャイニーズ・シアターではワールドプレミアが開催。
マンダロリアン役のペドロ、その相棒で強大なフォースを秘めた子どもグローグー、元反乱軍のパイロット ウォード大佐役のシガーニー・ウィーバー、プロデューサー・共同脚本も手掛けたファヴロー監督、SW生みの親ジョージ・ルーカスからも厚い信頼を寄せられているデイヴ・フィローニら超豪華キャスト＆製作陣が集結し、世界が待ち望む新たな『SW』伝説の幕開けを盛大に祝福した。
そして、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、アメリカといった世界各地を巡るツアーの最終地として、ペドロ、ファヴロー監督、ケネディが、5月19日に来日を果たすことも発表。
日本をはじめ世界中で社会現象を巻き起こし続けてきた『スター・ウォーズ』は、日本の文化、そして黒澤明監督の作品から多くの影響を受けている。今でもその創造のルーツは映画のみならず『スター・ウォーズ』の関連作品にも脈々と受け継がれており、本作の主人公であるマンダロリアンとグローグーの親子のような関係性は、映画『子連れ狼』の拝一刀と息子・大五郎の関係性を参考に作られた。
そんな『スター・ウォーズ』の原点ともいえる地“日本”を世界ツアーの最終訪問地として、本作の主演ペドロ・パスカルと、ジョン・ファヴロー監督、制作を務めるキャスリーン・ケネディが凱旋を果たす。
彼らが来日するのは、昨年日本で17年ぶりに開催された究極かつ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」以来で、世界約125ヵ国から10万5000人以上もの来場者を迎えたセレブレーションの熱狂が再び、最新作と共に“聖地”日本へと舞い戻ってくる。
『スカイウォーカーの夜明け（エピソード9）』で、キャストや製作陣が来日した際は、約450人に渡るファンと約200人以上のマスコミが集結する超一大イベントとして、日本中を沸かせたが、今回の来日では一体どれほどの盛り上がりを見せるのか？ 公開を直前に控え、世界中からの注目が最大限に高まっているタイミングでの来日となる彼らは、未だに多くの点が謎に包まれている本作について何を語るのか注目だ。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。
【写真】＼我らの道／ ワールドプレミアに登場した、激カワなグローグー
『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後が舞台の本作。どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンは、新共和国の士官ウォード大佐から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を受ける。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグーと共に驚くべき運命に立ち向かうが…というストーリーだ。
マンダロリアン役のペドロ、その相棒で強大なフォースを秘めた子どもグローグー、元反乱軍のパイロット ウォード大佐役のシガーニー・ウィーバー、プロデューサー・共同脚本も手掛けたファヴロー監督、SW生みの親ジョージ・ルーカスからも厚い信頼を寄せられているデイヴ・フィローニら超豪華キャスト＆製作陣が集結し、世界が待ち望む新たな『SW』伝説の幕開けを盛大に祝福した。
そして、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、アメリカといった世界各地を巡るツアーの最終地として、ペドロ、ファヴロー監督、ケネディが、5月19日に来日を果たすことも発表。
日本をはじめ世界中で社会現象を巻き起こし続けてきた『スター・ウォーズ』は、日本の文化、そして黒澤明監督の作品から多くの影響を受けている。今でもその創造のルーツは映画のみならず『スター・ウォーズ』の関連作品にも脈々と受け継がれており、本作の主人公であるマンダロリアンとグローグーの親子のような関係性は、映画『子連れ狼』の拝一刀と息子・大五郎の関係性を参考に作られた。
そんな『スター・ウォーズ』の原点ともいえる地“日本”を世界ツアーの最終訪問地として、本作の主演ペドロ・パスカルと、ジョン・ファヴロー監督、制作を務めるキャスリーン・ケネディが凱旋を果たす。
彼らが来日するのは、昨年日本で17年ぶりに開催された究極かつ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」以来で、世界約125ヵ国から10万5000人以上もの来場者を迎えたセレブレーションの熱狂が再び、最新作と共に“聖地”日本へと舞い戻ってくる。
『スカイウォーカーの夜明け（エピソード9）』で、キャストや製作陣が来日した際は、約450人に渡るファンと約200人以上のマスコミが集結する超一大イベントとして、日本中を沸かせたが、今回の来日では一体どれほどの盛り上がりを見せるのか？ 公開を直前に控え、世界中からの注目が最大限に高まっているタイミングでの来日となる彼らは、未だに多くの点が謎に包まれている本作について何を語るのか注目だ。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。