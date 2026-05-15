「マイナビキャリア甲子園」優勝チームがミツカンを訪問! 高校生発「サクまめ」に経営陣も絶賛、試作サプライズも

「マイナビキャリア甲子園」優勝チームがミツカンを訪問! 高校生発「サクまめ」に経営陣も絶賛、試作サプライズも