群馬県桐生市で初開催「KIRYU FESTIVAL」第３弾アーティスト発表 七尾旅人、birdら計７組が出演決定
『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』
桐生フェスティバル実行委員会は、2026年6月6日・6月7日の2日間、群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』のアーティスト情報第３弾として、七尾旅人、birdをはじめとする計７組の追加出演を発表した。
6月6日追加出演アーティスト
イベント初日となる6月6日には、現在のシティポップ・レゲエシンガーの先駆け的存在の「ナツ・サマー」、シンガー、DJ、ラジオパーソナリティと多岐にわたる活躍を続ける「YonYon」、 TVCM音楽、全米映画、海外ドラマ、演劇、TVアニメ等の映像作品への楽曲提供も多数行う「田中知之（FPM）」の3組のDJが出演決定！すでにLIVEステージに出演が決定している、TENDRE、Ovall、DONGROSSOと共に、桐生フェスティバルの幕開けを彩る。
6月7日追加出演アーティスト
イベントの2日目、最終日となる6月7日は、LIVEステージに、ファンタジックなメロディで世界の現実を描き続けて「うた」のオルタナティブを切り拓くシンガーソングライター「七尾旅人」、 ソウルフルな歌声と独創性に満ちた楽曲で音楽ファンを魅了する「bird」が出演。DJステージでは、出演が決まっているDÉ DÉ MOUSEに加えて、 第22回全国高校生ラップ選手権チャンピオンにも輝いた、2007年生まれの群馬県桐生市出身のラッパー「Bendy」と、特徴的な低音ボイスと、ポップでファンシーな世界観が融合した「サブカルヒップホップ」を展開する「ZEN-LA-ROCK」が出演する。
販売中のチケットがe+（イープラス）でも発売
現在、桐生フェスティバルでは、2日通し券・1日券のチケットを販売中。この度、チケット販売サイトe+（イープラス）でも発売が開始。【一般】は2日通し券9,500円（税込）、1日券5.000円（税込）にて2つのチケットサイトより購入可能。