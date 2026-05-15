

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』

桐生フェスティバル実行委員会は、2026年6月6日・6月7日の2日間、群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』のアーティスト情報第３弾として、七尾旅人、birdをはじめとする計７組の追加出演を発表した。

6月6日追加出演アーティスト

イベント初日となる6月6日には、現在のシティポップ・レゲエシンガーの先駆け的存在の「ナツ・サマー」、シンガー、DJ、ラジオパーソナリティと多岐にわたる活躍を続ける「YonYon」、 TVCM音楽、全米映画、海外ドラマ、演劇、TVアニメ等の映像作品への楽曲提供も多数行う「田中知之（FPM）」の3組のDJが出演決定！すでにLIVEステージに出演が決定している、TENDRE、Ovall、DONGROSSOと共に、桐生フェスティバルの幕開けを彩る。

6月7日追加出演アーティスト

イベントの2日目、最終日となる6月7日は、LIVEステージに、ファンタジックなメロディで世界の現実を描き続けて「うた」のオルタナティブを切り拓くシンガーソングライター「七尾旅人」、 ソウルフルな歌声と独創性に満ちた楽曲で音楽ファンを魅了する「bird」が出演。DJステージでは、出演が決まっているDÉ DÉ MOUSEに加えて、 第22回全国高校生ラップ選手権チャンピオンにも輝いた、2007年生まれの群馬県桐生市出身のラッパー「Bendy」と、特徴的な低音ボイスと、ポップでファンシーな世界観が融合した「サブカルヒップホップ」を展開する「ZEN-LA-ROCK」が出演する。

販売中のチケットがe+（イープラス）でも発売

現在、桐生フェスティバルでは、2日通し券・1日券のチケットを販売中。この度、チケット販売サイトe+（イープラス）でも発売が開始。【一般】は2日通し券9,500円（税込）、1日券5.000円（税込）にて2つのチケットサイトより購入可能。

イベント情報

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』日程： 2026年6月6日（土）・7日（日）時間： 開場 11時00分 / 開演 13時00〜終演 20時00分(予定)場所： 新川公園（〒376-0022 群馬県桐生市稲荷町1）