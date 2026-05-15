工藤新一役・山口勝平『コナン』毛利蘭役の山崎和佳奈さん死去で心痛「ショック」「未だ、頭と心も全く整理出来ない」
大人気アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。15日、所属事務所・青二プロダクションが報告した。これを受け、『コナン』原作者・青山剛昌氏や工藤新一役の山口勝平など声優仲間たちがSNSを通じて追悼した。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん
アニメ『名探偵コナン』公式サイトでは、原作者・青山氏より「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と心痛。
今回の訃報に声優仲間で『コナン』で共演経験もある斎賀みつきは自身のXにて「何度かコナンにお邪魔した時、とても明るい笑顔とお声でお話ししていた姿が思い出されます。山崎さんのご冥福をお祈りいたします」と追悼。
毛利蘭の親友・鈴木園子役の松井菜桜子は「『蘭…あたしは一生友達だからね』皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」と別れを惜しんだ。
そして、蘭の恋人でもある工藤新一役の山口勝平は「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます…」とし、「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」とつづった。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。
代表作の『名探偵コナン』毛利蘭役は、3月14日放送回より『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が“代役”として務めており、今後も後任として出演。なお、現在公開中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、山崎さんの声となっている。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん
アニメ『名探偵コナン』公式サイトでは、原作者・青山氏より「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と心痛。
毛利蘭の親友・鈴木園子役の松井菜桜子は「『蘭…あたしは一生友達だからね』皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」と別れを惜しんだ。
そして、蘭の恋人でもある工藤新一役の山口勝平は「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます…」とし、「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」とつづった。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。
代表作の『名探偵コナン』毛利蘭役は、3月14日放送回より『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が“代役”として務めており、今後も後任として出演。なお、現在公開中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、山崎さんの声となっている。