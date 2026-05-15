今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの睡眠タイム。お布団に埋もれながら幸せそうに眠る姿はとても微笑ましかったそうです。投稿はThreadsにて、3.9万回以上表示。いいね数は7000件を超えていました。

【写真：お布団に入って『スヤスヤと眠っていた猫』…可愛すぎる『寝相』】

可愛い寝相

今回、Threadsに投稿したのは「405号室の猫」さん。登場したのは、おばあちゃん猫です。

その日、猫ちゃんはお気に入りの寝床ですやすや眠っていたとのこと。お布団をかぶって足を伸ばしながら気持ちよさそうに熟睡。ピーンと伸びた前足がとっても愛らしかったそうです。こんなに幸せそうな寝顔だと、見ている方もなんだか嬉しい気持ちになってきます。

幸せな寝顔に心癒される方が続出

幸せそうな寝顔ですやすや眠っていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「可愛すぎる」「直角ができてるw」「うでピーンの足ニョキ。かわい～！」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、猫ちゃんの寝顔を見て心癒されたみたいですね。

白猫ちゃんは投稿当時で21歳のおばあちゃん猫。しかし、凛々しさと可愛さは全く衰えていなかったみたいです。これからも健康で長生きしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「405号室の猫」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。