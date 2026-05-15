赤城乳業は、「ガリガリ君ソーダ サッカー日本代表ver.」を5月18日から順次数量限定で発売する。

沢山の感動を生み続けるサッカー日本代表。ガリガリ君はブルーをアイスるみんなと一緒に、これからも熱い想いを胸に活動を続けていく考え。今回は定番の「ガリガリ君ソーダ」にて、「ガリガリ君」のトレードマークである「半袖・半ズボン」から「アディダス サッカー日本代表 ユニフォーム」姿の新パッケージで登場する。

「ガリガリ君ソーダ（7本入り）サッカー日本代表ver.」では、抽選で合計1000名に「ガリガリ君×アディダス サッカー日本代表 ホーム レプリカユニフォーム」が当たるキャンペーンを実施する。

「ガリガリ君」ファンのみならず、サッカーファンのみんなも楽しんでほしい考え。





商品の発売にあわせて、サッカー日本代表ユニフォーム（サイン入り）をプレゼントするアディダスキャンペーンも同時開催する。パッケージに記載された二次元コードをスキャンしてアディダスアプリから応募してほしいとのこと。

［小売価格］97円（税込）

［発売日］5月18日（月）

赤城乳業＝https://www.akagi.com