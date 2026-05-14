古町芸妓に2人の新人「人をたくさん呼べるような芸妓さんに」おひろ芽の会で初めての舞を披露【新潟】
新潟市の港町文化を象徴する古町芸妓にこの春 新人2人が加わり、13日の『おひろ芽の会』で初めての舞を披露しました。
古町芸妓を育成する柳都振興にこの春入社したのは、新発田市出身のはじめさんと新潟市西区出身の菜月さんです。
■新人の古町芸妓 はじめさん
「はじめと申します。今後よろしくお願いいたします。」
■新人の古町芸妓 菜月さん
「菜月と申します。精いっぱい頑張りたいと思います。」
初々しいあいさつのあと、初めて舞を披露しました。
200年の伝統を持つ世界に新たに加わった2人。古町芸妓を支える人たちもあたたかく見守ります。
■新潟経済同友会 吉田至夫代表幹事
「それぞれ華を持っているような雰囲気を感じて、柳都を支えてくれる そんな人になってもらいたいと思います。」
■新人の古町芸妓 はじめさん
「古町に人をたくさん呼べるような芸妓さんになって、人をもっと楽しませられるようになりたいと思います。」
■新人の古町芸妓 菜月さん
「踊りや作法を毎日たくさん学び、新人と思わせないような振る舞いや踊りをしたいと考えています。」
会のあとは、休む間も無くお座敷へ。芸妓としての一歩を踏み出しました。
古町芸妓を育成する柳都振興にこの春入社したのは、新発田市出身のはじめさんと新潟市西区出身の菜月さんです。
■新人の古町芸妓 はじめさん
「はじめと申します。今後よろしくお願いいたします。」
■新人の古町芸妓 菜月さん
「菜月と申します。精いっぱい頑張りたいと思います。」
初々しいあいさつのあと、初めて舞を披露しました。
200年の伝統を持つ世界に新たに加わった2人。古町芸妓を支える人たちもあたたかく見守ります。
■新潟経済同友会 吉田至夫代表幹事
「それぞれ華を持っているような雰囲気を感じて、柳都を支えてくれる そんな人になってもらいたいと思います。」
■新人の古町芸妓 はじめさん
「古町に人をたくさん呼べるような芸妓さんになって、人をもっと楽しませられるようになりたいと思います。」
■新人の古町芸妓 菜月さん
「踊りや作法を毎日たくさん学び、新人と思わせないような振る舞いや踊りをしたいと考えています。」
会のあとは、休む間も無くお座敷へ。芸妓としての一歩を踏み出しました。