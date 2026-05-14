＝LOVEメンバー、駅＆街中での“変装なし”プライベートショットに反響「普通にいるのビックリ」「オーラ全開」
【モデルプレス＝2026/05/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月13日、自身のInstagramを更新。街中でのプライベートショットを公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「オフも可愛すぎる」“変装なし”駅降臨ショット
大谷は「栄で友達とごはん行ったよ 名古屋と大阪イベントの日の写真たち」と記し、写真を複数枚投稿。ツインテールの髪型に美しい肩のラインがのぞく黒いタンクトップに黒いパーカーを羽織り、グレーのスウェットパンツをはいたカジュアルなコーディネートで、街中や駅などで撮影したショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「オフも可愛すぎる」「変装なしで普通にいるのビックリ」「遭遇したかった」「オーラ全開」「オフモードの自然な笑顔も素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「オフも可愛すぎる」“変装なし”駅降臨ショット
◆大谷映美里、街中でのプライベートショット公開
大谷は「栄で友達とごはん行ったよ 名古屋と大阪イベントの日の写真たち」と記し、写真を複数枚投稿。ツインテールの髪型に美しい肩のラインがのぞく黒いタンクトップに黒いパーカーを羽織り、グレーのスウェットパンツをはいたカジュアルなコーディネートで、街中や駅などで撮影したショットを公開した。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オフも可愛すぎる」「変装なしで普通にいるのビックリ」「遭遇したかった」「オーラ全開」「オフモードの自然な笑顔も素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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