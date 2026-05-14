Tverは、特定テーマのコンテンツをまとめて配信する「チャンネル」機能の提供を開始した。第1弾として日本テレビ系列の全国30局と連携した「日テレNEWS NNN」が開設されている。

アプリのホーム画面に設置されている「日テレNEWS NNN」バナーを選択することで視聴可能。「通勤・通学中やスキマ時間、ドラマやバラエティ、アニメコンテンツ視聴の合間など、最新ニュースのチェックにTVerを活用ください」とのこと。

新しいチャンネル「日テレNEWS NNN」は、政治、経済、国際、社会など多数のジャンルで、最新ニュースや地元局ならではのニュース、各地の天気予報、災害時のライフライン情報やグルメ、話題のスポット情報などを配信し、「みなさまに『よりよい未来のきっかけ』を見つけられる場を目指していく」という。

TVerでは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することでコンテンツを身近に自由に楽しむ機会を提供してきた。これまで提供してきた24時間ニュースやニュース特集に加え、今回の「日テレNEWS NNN」の配信開始を機に、さらなるニュースカテゴリーの強化を進め、ユーザーの期待に応えるべく、サービスの向上に尽力していく。