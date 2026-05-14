2児の母・安田美沙子、色鮮やかな手料理ズラリ ローストビーフ・牛タン・ミルフィーユ鍋など肉メインの食卓に反響「家庭料理の域を超えてる」「お子さん喜ぶ」
【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの安田美沙子が5月14日、自身のInstagramを更新。ボリューム満点の晩ご飯を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】44歳2児のママタレ「お店みたいな食卓」肉料理メインの豪華夕食
安田は「肉だ肉だー」と書き出して、自宅での晩ご飯ショットを複数枚投稿。「体操おわりは、問答無用でにくです！！仙台のおみやげに買ってあった牛タンは、追加で焼いてペロリ」とつづり、食卓に並ぶ牛タンや長芋、豚バラと白菜のミルフィーユ鍋、ローストビーフ、チャーハン、きゅうりの和物など健康的でボリューミーな食卓の写真を公開している。
また「次男は、朝お腹がいたくなったり、まだまだ小さいから荷物が筋トレだったり、日々全力で頑張って1年生しています」と小学1年生の次男の近況を報告。「お友達が増えて来て、じゃれあってる幸せな笑顔を見ると、お友達みんながいとおしくて、ありがとうって思う。ごはんいっぱい食べて、体の中からパワーを送るよ」と、母親目線の優しいコメントを添えている。
この投稿には「美味しそう」「家庭料理の域を超えてる」「栄養満点」「お子さん喜ぶメニュー」「お店みたいな食卓」「牛タンが食べたくなる」「彩りが素敵」「愛情たっぷりご飯」などの反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「お店みたいな食卓」肉料理メインの豪華夕食
◆安田美沙子、彩り豊かな手料理公開
安田は「肉だ肉だー」と書き出して、自宅での晩ご飯ショットを複数枚投稿。「体操おわりは、問答無用でにくです！！仙台のおみやげに買ってあった牛タンは、追加で焼いてペロリ」とつづり、食卓に並ぶ牛タンや長芋、豚バラと白菜のミルフィーユ鍋、ローストビーフ、チャーハン、きゅうりの和物など健康的でボリューミーな食卓の写真を公開している。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「家庭料理の域を超えてる」「栄養満点」「お子さん喜ぶメニュー」「お店みたいな食卓」「牛タンが食べたくなる」「彩りが素敵」「愛情たっぷりご飯」などの反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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