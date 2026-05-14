【北京＝遠藤信葉】中国・米国の人民大会堂で１４日午前に始まったトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談が終了した。

中国国営新華社通信が報じた。台湾問題やイラン情勢、貿易などについて協議されたとみられる。

習氏は会談冒頭、トランプ氏の訪中を歓迎。「世界は新たな岐路に立っている」との認識を示し、「安定した米中関係は世界にとって有益だ」と述べ、トランプ氏に協調を呼びかけた。

習氏は中国が「核心的利益」と位置づける台湾問題についても言及した。同通信によると、「適切に処理されなければ両国は衝突し、中米関係全体を非常に危険な状況に追い込む」と述べ、トランプ氏をけん制した。

トランプ氏は、「我々はすばらしい関係を築いてきた」と述べた上で、「米中関係はかつてないほど良好になるだろう」と強調。「困難な時期でも我々はうまくやってきた」と述べた上で、「問題が生じる度に、私があなたに電話し、あなたが私に電話し、我々はすぐに解決してきた」と両氏の良好な関係をアピールした。

両氏は同日午後、世界遺産「天壇公園」を散策する。