「栄養士だから料理できると思わないで」24卒元栄養士女性が明かす給食委託会社の過酷な実態
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
さざえ氏が自身のYouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」で「【給食辞めた】「栄養士って調理は出来ないんですよ」管理栄養士、給食会社で地獄を見る…【視聴者凸】」と題した動画を公開した。動画では、病院や介護施設の給食を作る給食委託会社に新卒入社した24卒の元栄養士女性が、過酷な労働環境や職場の理不尽な人間関係の実態について赤裸々に語っている。
希望通りに関西圏に配属されたものの、山奥の病院で通勤に苦労したという女性。研修期間はわずか1週間しかなく、献立の作成や味付けの基礎もわからないまま独り立ちさせられた。労働環境も過酷で、早朝5時半からの早番と遅番が入り混じるシフトを組まされ、自律神経を崩して不眠に陥ってしまったという。加えて「有給が勝手に消化されている」「残業が月に30から40時間」と、劣悪な労働実態を明かした。
過酷さは労働時間にとどまらない。同じ職場の調理師からは「もう君とは話さないから」と突然宣言されたり、物を乱暴に置かれるなどの”フキハラ”を受けたりと、人間関係でも深く悩まされていた。「栄養士だからといって料理できると思わないでほしい」と本音を漏らし、本来の栄養管理などのデスクワークはさせてもらえず、皿洗いや調理ばかりの毎日に疲弊していったと語る。さらには、病院の給食という性質上、年末年始やクリスマスなどの連休も一切関係なく出勤を強いられていた。
心身ともに追い詰められた女性は、適応障害や胃腸炎を発症し、入社からわずか1年で退職を決断することとなった。動画の終盤、女性が配属された病院について、入社前から「ニュースになっていた」という序盤の伏線が回収される。さざえ氏がその理由を尋ねると、女性は「医者が●●したところです」という衝撃の事実を暴露し、驚きとともに動画を締めくくった。
希望通りに関西圏に配属されたものの、山奥の病院で通勤に苦労したという女性。研修期間はわずか1週間しかなく、献立の作成や味付けの基礎もわからないまま独り立ちさせられた。労働環境も過酷で、早朝5時半からの早番と遅番が入り混じるシフトを組まされ、自律神経を崩して不眠に陥ってしまったという。加えて「有給が勝手に消化されている」「残業が月に30から40時間」と、劣悪な労働実態を明かした。
過酷さは労働時間にとどまらない。同じ職場の調理師からは「もう君とは話さないから」と突然宣言されたり、物を乱暴に置かれるなどの”フキハラ”を受けたりと、人間関係でも深く悩まされていた。「栄養士だからといって料理できると思わないでほしい」と本音を漏らし、本来の栄養管理などのデスクワークはさせてもらえず、皿洗いや調理ばかりの毎日に疲弊していったと語る。さらには、病院の給食という性質上、年末年始やクリスマスなどの連休も一切関係なく出勤を強いられていた。
心身ともに追い詰められた女性は、適応障害や胃腸炎を発症し、入社からわずか1年で退職を決断することとなった。動画の終盤、女性が配属された病院について、入社前から「ニュースになっていた」という序盤の伏線が回収される。さざえ氏がその理由を尋ねると、女性は「医者が●●したところです」という衝撃の事実を暴露し、驚きとともに動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
休みは1日だけ…新卒退職の26卒男性が語るブラック企業の横暴「細かいことを言うな！！！」と社長激怒
「手書きで『鬱病治りました』と提出」ブラック企業で心身を壊した21卒女性の壮絶な結末
「教育担当が人として終わってます」新入社員を悩ませる30代既婚女性の暴走…「関わった時点で負け」これが社内恋愛の現実
チャンネル情報
会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
youtube.com/@Ysazae YouTube