「勉強・宿題したくないって息子の話」



【写真】話題になった投稿

坂井秀人さん（@hideto_sa）の子育てに関する投稿が話題です。



お子さんを抱えるご家庭にとって、勉強はとても重要な課題。子どもが学校の宿題を嫌がったりして、なかなか勉強をしないのも、世の親共通の悩みといえるでしょう。



坂井さんのご家庭でも先日、そんな宿題にまつわるトラブルがあったそう。



現在、小学2年生になる坂井さんの息子さんですが、ある日「宿題したくない」と泣いてしまったそうです。それは、勉強を嫌がってゲームがしたいというのを、お母さんに怒られてしまったためでした。



その時、父親である坂井さんは、息子さんにこのように伝えたといいます。



「（勉強は）やらなくていいよ。塾もやめてもいい。ゲームの才能だって大事」



そんなことを言ったら、息子さんはますます勉強をしなくなるのでは…とも思えてしまいます。ところが、坂井さんのこの言葉が、状況を180度変えることになりました。



ここで、坂井さんは息子さんに、勉強をまったくしなくていいと言ったのではなく、「宿題を1日に5分だけやる」と約束させたのです。



5分間のアラームをセットすると、息子さんは集中して勉強に取り組むように。さらに、「プリントをもう1枚だけやる」、「あと15分アラームつけて」と、自発的に勉強に取り組むようになり、結果1日に10枚のプリントを片づけ、それからゲームを楽しむようになりました。



ちなみに、息子さんが取り組んでいるのは、論理的思考や想像力の育成を目的に制作された『マインクラフト』というゲーム。



宿題とゲーム、双方を学びの機会にできるようになったというわけですね。



「もしかしたら、親がやるべきなのは勉強をやらせることじゃなくて、勉強をしたくなる設計なのかもしれない」



息子さんの姿を見て、坂井さんはこのように結論付けています。



そのような坂井さんのX（旧Twitter）の投稿に対し、リプ欄にもかなりの反響が。



「まずは勉強に対する心的ハードルを下げる事が重要」

「ハードルを下げて『5分だけ』という成功体験の設計に変えたのが素晴らしいですね」

「その子その子によって合う方法さまざまだろうし、気分などによって違うこともあるかもしれないけど、ガッチリ合ってヤル気スイッチ入れられたらいいですよね」

「ほんの少しで良いので行動を起こすように促すことが効果的」

「ゲームを否定せずに活かしてるのがすごく良いと思いました。バランスの取り方が上手い」

「子どもには強制的なルールや人間が必要なわけではなくて、子どもに適した環境なルールが必要なだと認識しました」

「押し付けないって大事ですね」



坂井さんの子育てに対する姿勢を称賛する声も多数ありました。



「時代も変わってきて、ゲームなどの“やりたいこと”をやって評価される人が増えているなか、『勉強ができて良い学校に行く』という今までの常識を押し付けない方がいいと考えています。（子どもには）好きなことを伸ばしてあげたいと思っています」



息子さんへの助言の理由について、このように語る坂井さん。



本人の思いやしたいことを尊重しながらも、結果的にやる気を育てることができたというのは、本当に素晴らしいことですね。



子どもに限らず、色々な人材育成の場面でも参考になるエピソードかもしれません。



はじめることでやる気が出る“作業興奮”の仕組み

「勉強をやらなくてもいい」という坂井さんの助言が、なぜ、子どもを勉強に向かわせるきっかけになったのでしょう。



この背景には、人間の心理が関わっていたようです。



人間には「はじめることでやる気がアップする」という“作業興奮”という脳の仕組みがあります。



実際に動き出すと、指先や視覚に刺激を受けます。それにより、集中力を司るアセチルコリンという神経伝達物質が分泌され、やる気が上がってくるのです。さらに、その中で「問題が解けた」などの達成があると、快感や達成感を生むドーパミンが分泌されます。それにより、さらにやる気がアップします。そんな作業興奮は、動きはじめてから5〜10分程度で起こりはじめるといわれています。



今回、坂井さんは「1日5分は宿題をする」と、息子さんに約束させました。



その机に向かう5分間に、息子さんのやる気が生まれ、次々と課題を進めていく原動力になったのですね。



やる気を出すには、「とりあえずはじめてみる」ことが何より大切。



坂井さんは、そのことを息子さんに身をもって体験させていた――ということなのですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））