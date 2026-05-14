バーガーキング、5月18日より「ワッパー チーズ セット」など5商品がクーポンで300円引き350店舗突破記念「ワッパー祭り」開催
【ワッパー祭り】 開催期間：5月18日～5月22日 各日14時～300円引きクーポン配布
(C)TM ＆ 2026 Burger King Company LLC.
ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングの350店舗突破を記念して「ワッパー祭り」を5月18日から開催する。
「ワッパー祭り」では、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いた対象5種のワッパー セットが通常価格より300円引き（最大29.4%オフ）で購入できるクーポンが、5月22日までの5日間限定で各日14時から配信される。
対象となるワッパー セットは「ワッパー チーズ セット」、「ダブルワッパー チーズ セット」、「スモーキー BBQ ワッパー セット」、「テリヤキワッパー セット」、「スパイシーワッパー セット」。【ワッパー チーズ セット】
価格：1,040円 → 740円（300円引き）【ダブルワッパー チーズ セット】
価格：1,440円 → 1,140円（300円引き）【スモーキー BBQ ワッパー セット】
価格：1,020円 → 720円（300円引き）【テリヤキワッパー セット】
価格：1,020円 → 720円（300円引き）【スパイシーワッパー セット】
価格：1,020円 → 720円（300円引き）
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