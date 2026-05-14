ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングの350店舗突破を記念して「ワッパー祭り」を5月18日から開催する。

「ワッパー祭り」では、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いた対象5種のワッパー セットが通常価格より300円引き（最大29.4%オフ）で購入できるクーポンが、5月22日までの5日間限定で各日14時から配信される。

対象となるワッパー セットは「ワッパー チーズ セット」、「ダブルワッパー チーズ セット」、「スモーキー BBQ ワッパー セット」、「テリヤキワッパー セット」、「スパイシーワッパー セット」。

【ワッパー チーズ セット】

価格：1,040円 → 740円（300円引き）

【ダブルワッパー チーズ セット】

価格：1,440円 → 1,140円（300円引き）

【スモーキー BBQ ワッパー セット】

価格：1,020円 → 720円（300円引き）

【テリヤキワッパー セット】

価格：1,020円 → 720円（300円引き）

【スパイシーワッパー セット】

価格：1,020円 → 720円（300円引き）

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