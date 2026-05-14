地元・神戸で会見、今後は指導者へ

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。26歳で現役生活に別れを告げた会見。その最後に、突然の結婚発表を行った。5月5日に一般男性と入籍したという。報道陣も寝耳に水の様子で、会見場は騒然。坂本はその後、テレビインタビューでお相手について話した。

坂本は会見の最後に「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしました」とサプライズ報告。報道陣から「おお〜！」とどよめきが起きた。相手は同い年、大学時代に出会ったという。「本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず一緒におもしろいことをしてくれる人。フィギュアスケートの関係者ではないです」と説明した。

坂本は会見後、TBS系列のMBSが行ったインタビューに応じた。会見で発表するとパートナーに伝えていたか聞かれると「伝えてきました」とし、「失言するなよ」と言われたことを告白。「『心配や』って言われました（笑）」と笑った。

続いてパートナーの方について聞かれると「割と私がガチャガチャしてるんですけど、家の中でも騒がしく走り回ってるみたいな感じなんですけど、それを冷静に見ているみたいな」と話した。性格は違うとの問いには「そうですね。でも、楽しいことは好きなので、何か『どこどこ行きたい』って言ったら、『いや、行こう』みたいな感じで」と答えた。

主導権を握っているのは坂本さん？という質問には「はい！」と即答。インタビュアーと一緒に爆笑した。ミラノ・コルティナ五輪でも「現地に来てくれました」と明かし、「スケートの技術の名前は曖昧なんですけど、色んな試合を応援しに来てくれています」と続けた。インタビューの様子はTBS系「ゴゴスマ」などでも紹介されていた。



（THE ANSWER編集部）